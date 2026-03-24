В Совфеде связали посты депутата Самокиша про Чака Норриса с весенним обострением

Сенатор Гибатдинов: поведение депутата Самокиша – результат весеннего обострения
Комиссия по депутатской этике должна разобраться в скандальной ситуации с депутатом Владимиром Самокишем и его постами про актера Чака Норриса, а также оскорблениями россиян. Такое поведение может быть связано с весенним обострением, которое влияет на психическое состояние людей, заявил сенатор Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН.

«С весной у многих начинают проявляться не совсем здоровые действия и реакции. Даже у некоторых политиков, — подчеркнул член Совфеда. — Кто-то Барби хочет запретить, кто-то у себя в соцсетях начинает не совсем правильно обсуждать Чака Норриса. Думаю, здесь есть весеннее обострение».

Он добавил, что обострение может быть следствием реального медицинского диагноза либо быть результатом социально-экономической обстановки и личных проблем. Он подчеркнул, что до сих пор нет официальной информации о том, случайно или нет были опубликованы посты депутата, поэтому в этом вопросе еще предстоит разобраться, чтобы дать россиянам «внятный ответ». Сенатор также подчеркнул, что такое поведение Самокиша недопустимо, особенно учитывая, что его допускает представитель законодательной власти.

Напомним, Самокиш может лишиться мандата из-за оскорбительных постов о смерти актера Чака Норриса, а затем — о россиянах, которые не поддержали его в комментариях. Депутат порадовался тому, что актер «сдох», после скандала удалил пост, а также извинился по «приказу полковника Макарова». В «Единой России» заявили о намерении сделать «самые жесткие выводы», вплоть до исключения депутата из партии и досрочного сложения полномочий.
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

