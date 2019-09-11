Зуб за зуб: Россия ответит на санкции США из-за «Свидетелей Иеговы»

Ограничительные списки граждан США будут расширены после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Санкции против россиян — продолжение полностью дискредитирующей себя, провальной линии. Она предполагает, что мы прогнемся под санкционным нажимом, но этого никогда не будет», — заявил замглавы МИД.

Рябков добавил, что российская сторона «открыто говорит о том», что расширит санкционные списки в отношении американцев.

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Кроме того, российский дипломат указал на спекуляции о невыдаче российских виз сенаторам США, появившиеся ранее в прессе. По его словам, в визах американским законодателям не отказывали — просто они находятся под санкциями.

Рябков добавил, что Россия откажется от расширения санкций сразу же после того, как от «порочной практики» отойдут американские власти. По его словам, ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на США — «мяч на американской половине поля».

10 сентября Госдепартамент сообщил, что введены санкции против Владимира Ермолаева — руководителя сургутского СКР — и старшего следователя Степана Ткача. Согласно данным Госдепа, сотрудники применили силу и, тем самым, нарушили права нескольких представителей секты «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России), которые были задержаны.

Ткачу, Ермолаеву и членам их семей запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.

Отмечается, что санкции были введены из-за «грубых нарушений прав человека» в соответствии с федеральным законом США об ассигнованиях.

В феврале 2019 года последователи «Свидетелей Иеговы» утверждали, что их пытали в здании сургутского СКР. Члены религиозной организации

заявили об удушении пакетами, обливании водой, ударами электрошоком по причинным местам, угрозах сексуальным насилием и унижением по национальному и религиозному признакам.

Окружное управление СКР утверждает, что иеговисты оказывали «активное сопротивление при задержании», из-за чего к ним применили «боевые приемы, вызвавшие ссадины и синяки». Следы электрических ожогов в ведомстве назвали имитацией.

Спустя полгода историей с пытками в Сургуте заинтересовалась российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Приехав в Югру, она встретилась со свидетелями Иеговы, пообещав передать дело под личный контроль главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

США в свою очередь призвали Кремль прекратить «несправедливую кампанию против «Свидетелей Иеговы» и немедленно освободить более 200 человек», арестованных из-за их религиозных взглядов.

Министерство юстиции РФ включило «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных организаций в середине августа 2017 года, передает ФАН. Ведомство рассматривает организацию как «угрожающую безопасности и защите прав и интересов общества».

В России ранее был возбужден ряд уголовных дел за распространение экстремистской литературы, в частности, листовок организации. Несмотря на предупреждения со стороны региональных властей, некоторые ячейки продолжали вести свою деятельность.

В декабре 2018 года журналист Agence France-Presse поинтересовался, перестанут ли «Свидетели Иеговы» быть запрещенной в РФ организацией, поскольку они являются христианами.

«Невозможно концептуально решить этот вопрос, потому что существуют разные случаи, есть свои за и против, будут разбираться с конкретными случаями», — заявил в ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

21 апреля 2017 года Европейская служба внешних связей, отвечающая за внешнюю политику Евросоюза, выступила в поддержку «Свидетелей». По мнению ЕС, члены организации должны беспрепятственно пользоваться правом на свободу собраний.

«Свидетели Иеговы», как и все остальные религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, как это гарантируется Конституцией России, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека», — говорилось в распространенном заявлении, передает НСН.