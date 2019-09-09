«Важное событие»: Болтон одобрил обмен между РФ и Украиной

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отметил важность обмена заключенными между Россией и Украиной.

«Этот обмен заключенными — важное событие», — написал он в твиттере. По его словам, Вашингтон и дальше будет поддерживать украинские власти и народ.

Кроме того, Болтон выразил надежду, что обмен продолжится и «еще больше украинских заключенных увидятся со своими семьями», передает НСН.

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За пару дней до этого американский лидер Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом заключенными. Президент США назвал эти новости «очень хорошими» и предположил, что это может быть «первый большой шаг к миру».

7 сентября Москва и Киев одновременно обменялись ранее удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Россию прибыли главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе Владимир Цемах.

При этом Вышинскому предстоит еще являться в украинский суд по первому требованию. Вышинский хочет доказать свою невиновность. «Это главная сейчас для меня задача», — подчеркивал он. Суд по инкриминируемым ему статьям еще не закончился.

Как сообщает ФАН, впоследствии Вышинский выразил надежду на дальнейшее сближение России и Украины.

«Мы не понимаем, о чем политики договариваются, и как развиваются отношения. Я надеюсь, что то, что произошло — серьезный тектонический сдвиг в отношениях. Этого очень хотелось бы. Зеленский выиграл на огромных ожиданиях страны — мира, примирения. Все хотят реализаций обещаний, которые он дал. На вопрос об отношениях между Россией и Украины: я склонен разделять оптимизм Путина, что нет вариантов, мы обречены на примирение», — подчеркнул журналист.

На Украину прибыли также осужденный в РФ за терроризм режиссер Олег Сенцов и 24 украинских моряка, которых задержали в ноябре прошлого года по обвинению в нарушении государственной границы у Керченского пролива. Всех прибывших в Киев украинский президент Владимир Зеленский поприветствовал лично в аэропорту Борисполь.

Подготовка обмена задержанными активизировалась после смены президента Украины. Несколько недель назад стали активно проводиться переговоры и оформление юридических процедур в отношении участников процесса.

После обмена украинский лидер Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину — политики позитивно оценили освобождение и передачу заключенных.

«Акцентирован, прежде всего, гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений. Условлено о дальнейших контактах», — сообщили по итогам беседы в Кремле.

Страны Запада поддержали обмен заключенными. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен важным шагом и поприветствовал решение Москвы и Киева.

Кроме того, Макрон заявил, что Франция вместе с Германией активизируют свои усилия в рамках Нормандского формата для достижения дальнейшего прогресса в реализации минских соглашений.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, назвала обмен «обнадеживающим знаком».

«Обмен заключенными между Россией и Украиной обнадеживает. Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые, наконец, вернутся домой», — заявила канцлер ФРГ.

Киев уже не в первый раз предлагал Москве обмен заключенными. В середине лета прошлого года Украина предложила России обменять осужденных россиян на осужденных украинцев по формуле «23 на 23». Среди фамилий российских граждан, которых может освободить Украина, оказались 23 человека, связанные с «русской весной» 2014 года и провозглашением Донецкой и Луганской народных республик. Но тогда Москва отказалась идти на такой обмен, мотивировав это неподходящими условиями.