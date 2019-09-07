Единый день голосования — 2019: кого выбирают россияне. LIVE

Также сегодня пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам в Новгородской, Свердловской, Орловских областях и в Хабаровском крае.
Также пройдут выборы в 13 заксобраний: государственное собрание — Эл Курултай республики Алтай, парламент Кабардино-Балкарской республики, парламент Карачаево-Черкесской республики, государственное собрание республики Марий Эл, государственный совет республики Татарстан, верховный хурал республики Тыва, законодательная дума Хабаровского края, Брянская областная дума, Волгоградская областная дума, Тульская областная дума, Московская городская дума, государственный совет республики Крым, законодательное собрание Севастополя.
В 22 административных центрах пройдут выборы в городские думы. Проголосовать предстоит жителям республик: Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия. Также выборы состоятся в Забайкальском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Депутатов городских дум выберут и жители Амурской, Брянской, Вологодской, Иркутской, Курганской, Мурманской, Пензенской, Сахалинской, Тульской и Челябинской областей.
В трех столицах регионов выберут глав муниципальных образований. Эти голосования коснутся городов: Анадырь (Чукотский административный округ), Новосибирск (Новосибирская область), Улан-Удэ (республика Бурятия).
Сегодня пройдут выборы в 16 российских регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Проголосовать за главу своего региона предстоит жителям Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой, Курской, Челябинской, Оренбургской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областей. Также выборы губернатора пройдут в республиках Башкортостан, Алтай и Калмыкия. Выберут своего главу Забайкальский и Ставропольский края, а также Санкт-Петербург.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в России состоится единый день голосования — в 85 регионах пройдут выборы различного уровня.
«Газета.Ru» будет следить за ходом выборов.