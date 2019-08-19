Признайте геноцидом: о чем Зеленский попросил Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Киеве. На пресс-конференции по итогам переговоров украинский лидер призвал своего коллегу признать «голодомор» 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Реклама

«Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать «голодомор» актом геноцида украинского народа», — заявил Зеленский.

Он добавил, что вместе с Нетаньяху посетит мемориал Бабий Яр, где тысячи евреев были убиты нацистами и их коллаборантами во время Второй мировой войны.

В свою очередь Нетаньяху никак не прокомментировал призыв Зеленского относительно «голодомора».

Речь идет о всесоюзном голоде 1932-1933 годов, который охватил не только Украину, но и все ключевые зерновые районы СССР. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек разных национальностей. Однако, по мнению Киева, эти события якобы были целенаправленным геноцидом украинцев и «тоталитарным террором», осуществленным советскими властями. Власти Украины заявляют, что в результате «голодомора» погибли до 12 млн украинцев. В России действия Киева воспринимаются как попытка «политизировать историю».

За последние годы «голодомор» признали геноцидом лишь несколько стран. В частности, в прошлом году сенат Польши передал соответствующее решение Верховной раде. В то же время подобную резолюцию принимал и сенат палаты представителей США.

В отдельном порядке «голодомор» признали геноцидом в американском штате Луизиана. Губернатор штата Джон Бел Эдвардс в марте выдал прокламацию относительно отмечания 85-й годовщины голодомора посольству Украины в США.

«Прокламация, в частности, отмечает принятое ранее США законодательство по признанию голодомора геноцидом украинского народа», — заявили в посольстве.

В то же время эксперты утверждают, что «голодомор» не был геноцидом. По словам зампреда Общественной палаты Республики Крым Александра Форманчука, заявления Киева являются глупостью.

«Это огромная трагедия общесоюзного масштаба, от которой пострадали миллионы людей в разных республиках СССР, в том числе в разных районах РСФСР. Были просчеты советского руководства, которое проводило индустриализацию за счет деревни. И эти просчеты, помноженные на засушливые годы, привели к трагедии. Это трагедия всех народов Советского Союза. А попытки националистов в Киеве выдать ее за какую-то целенаправленную попытку даже не тогдашнего союзного руководства, а России и русских уничтожить конкретно украинцев — это для нас в Крыму уже заезженная пластинка», — говорил Форманчук в эфире Sputnik.

В России призывы Украины относительно «голодомора» связывают с антироссийской риторикой. Пресс-служба МИД России еще в феврале отмечала, что подобные выпады Киева «лишены оснований».

«Сторонники националистических взглядов навязывают общественности своих стран трактовку этого трагического события как «голодомора» и даже «геноцида» коренных народов региона, организованного руководством СССР», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД также добавили, что заявления Киева по «голодомору» являются умышленной провокацией, направленной на разжигание антироссийских настроений и межнациональной розни.

Верховная рада приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев еще в 2006 году. С тех пор Киев пытается заставить мировое сообщество присоединиться к нему. Тема «голодомора» систематические фигурирует в украинском политическом пространстве. В частности, в 2017 году предшественник Зеленского Петр Порошенко предлагал законодательно закрепить ответственность за отрицание «голодомора».

«Не признавать голодомор также аморально, как отрицать Холокост. Думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий», — заявлял Порошенко.

Он также отмечал, что «голодомор» якобы соответствует всем признакам геноцида, которые определены ООН в 1948 году.