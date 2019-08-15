«Не желают признавать»: Лавров о мирном договоре с Японией

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны: споры сторон касаются вопроса принадлежности Южных Курильских островов.

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«Я не думаю, что ситуация тупиковая, мы руководствуемся поручениями, которые нам дает президент по итогам своих переговоров с японским премьер-министром [Синдзо Абэ]», - сказал Лавров.

Он также добавил, что Москву волнует сильная зависимость Токио от Вашингтона, которая проявляется в присутствии США на японских островах.

«Нам нужно понять, насколько Япония будет самостоятельна в вопросах внешней политики и в решении вопросов безопасности, учитывая сильнейшую зависимость Токио от Вашингтона», — пояснил Лавров.

На заключение мирного договора с Японией, по его мнению, также влияет курс Токио в ООН, который направлен против российских предложений, и поддержка западный санкций в отношении России.

При этом в МИД России, комментируя слова Лаврова, подчеркнули, что Москва готова продвигаться в диалоге с Японией только после признания ею итогов Второй мировой войны в полном объеме.

В то же время в Японии оптимистично настроены по поводу заключения мирного договора с Россией. По словам депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ смогут прийти к соглашению.

«Только они вдвоем могут решить эту проблему», — уверен Судзуки.

Он также добавил, что лидеры могут найти новый подход к решению вопроса на своей предстоящей встрече, которая должна пройти в сентябре во Владивостоке. Срок Абэ заканчивается через два года, но этого времени ему хватит, подчеркнул японский чиновник.

Москва и Токио долгие годы пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны, основным камнем преткновения является вопрос принадлежности Курильских островов. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые входят в состав Южных Курил. Москва же настаивает, что российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Япония не спешит идти навстречу России в вопросе Курильских островов и не раз публиковала карты, на которых Южные Курилы входят в состав страны. К примеру, в начале августа карта Японии вместе с южными Курильскими островами была опубликована на сайте летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти в Токио.

Москва негативно отреагировала на данный инцидент. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, действия Японии не могут изменить реальность и поставить под сомнение суверенитет России над южной частью Курильских островов.

«Вызывает глубокое сожаление стремление Токио политизировать такое важное международное спортивное событие, как олимпиада, и очевидное злоупотребление Японией ролью страны-хозяйки игр, призванных содействовать единению народов», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия неоднократно обращала внимание Токио на неприемлемость использования материалов, в которых Южные Курилы обозначены как территория Японии.

В то же время Токио выдвигает Москве встречные претензии, в частности, Японию не устраивают визиты российских чиновников на Курильские острова. По мнению Токио, поездки представителей правительства России на Южные Курилы являются неприемлемыми. Москва же не раз подчеркивала, что Курильские острова являются суверенной территорией России.

Япония и Россия осенью 2018 года договорились ускорить переговорный процесс по вопросу мирного договора. За основу была взята Совместная декларация 1956 года, согласно которой Москва готова рассмотреть возможность передачи двух островов Японии после заключения мира.

Несмотря на совместные усилия сторон, переговоры пока не привели к заключению соглашения. Лидеры России и Японии также не смогли закрыть вопрос мирного договора в ходе июньского саммита G20. При этом в июле Путин также заявил, что флаг России над Курилами не будет спущен никогда.

«Россия не будет никому отдавать Курильские острова, а наоборот — сама будет вкладывать деньги в развитие Курил и Дальнего Востока», — подчеркнул Путин.