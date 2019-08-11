«Самые резкие слова»: кем недовольна Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II не верит в способность нынешних политиков эффективно управлять страной. Кроме того, она разочарована ситуацией, сложившейся в государстве в связи с Brexit, сообщает газета The Sunday Times.

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«Мне кажется, что она испытывает неподдельное беспокойство. Я слышал, как она говорила о том, что разочарована тем, что нынешние политики не способны правильно управлять страной», — заявил изданию источник во дворце, обладающий «безупречной репутацией».

По словам собеседника СМИ, о своем разочаровании королева говорила еще летом 2016 года на закрытом мероприятии, которое прошло вскоре после того, как премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку на фоне неудачных для него итогов референдума о Brexit.

«Она выразила свое недовольство и разочарование качеством политического руководства, и за прошедшее время это разочарование только усилилось», — добавил собеседник издания. Это, как пишет издание, было одно из самых резких политических заявлений, которые королева сделала в течение своего 67-летнего правления.

На фоне приближающегося выхода Великобритании из Евросоюза, дата которого назначена на 31 октября, в британских СМИ появляется все больше сообщений о том, что как новый премьер-министр Борис Джонсон, так и оппозиция во главе с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином намерены обратиться напрямую к королеве, чтобы та помогла им достичь их политических целей. Однако окружение королевы, как отмечает The Sunday Times, со своей стороны сделает все возможное, чтобы Елизавета II сохранила свой статус беспристрастного монарха.

В то же время противники выхода Соединенного Королевства из состава ЕС настаивают в парламенте на увольнении недавно занявшего свой пост премьер-министра Бориса Джонсона. Как отметил источник издания, эта ситуация возможна, если палата общин выразит недоверие Джонсону. «Королева могла бы написать ему письмо о том, что он уволен. Если ей придется его уволить, она сделает это», — сказал собеседник британского СМИ.

Ранее, 4 августа, советник Джонсона Доминик Каммингс заявил The Telegraph, что глава кабинета министров добьется своего – выхода Великобритании из ЕС до 31 октября – даже в случае, если вотум недоверия все-таки будет вынесен.

Вотум недоверия палата общин сможет вынести Джонсону лишь в сентябре, когда возобновятся заседания. В этом случае будут назначены внеочередные выборы, которые премьер-министр имеет право назначить на дату позже 31 октября, отметил Каммингс. Он также выразил уверенность, что на выборах победит Консервативная партия.

24 июля, после того, как британский премьер был избран, он подтвердил свое намерение вывести Соединенное Королевство из ЕС вне зависимости от обстоятельств. «Мы собираемся выполнить неоднократные обещания парламента перед народом и покинем Евросоюз 31 октября без всяких «если» или «но», — приводит слова публичного выступления Джонсона SkyNews.

Brexit, по словам нового премьер-министра, был «фундаментальным решением» жителей Великобритании. «Они хотели, чтобы их законы принимали те люди, которых они могут избирать и отстранять от должности», — добавил он.

Вместе с тем премьер надеется, что Лондону и Брюсселю удастся прийти к приемлемому соглашению по выходу из ЕС. При этом вариант с полным отсутствием сделки Джонсон назвал «маловероятным».

В связи с давней традицией британская королева не принимает участия в политической жизни государства. Также Елизавета II не комментирует спорные вопросы, которые должно решать правительство страны, в том числе Brexit, поэтому она до сих пор не дала официальной оценки этому решению. В 2016 году газета The Sun опубликовала информацию о том, что королева якобы поддерживает выход из ЕС. Эти сообщения вызвали резкую реакцию в Букингемском дворце.

«Королева занимает политически нейтральную позицию и делает это уже 63 года. Мы не будем комментировать фальшивые заявления, исходящие от анонимных источников. Решение на референдуме (о членстве Британии в ЕС) будет принимать британский народ», — заявил представитель королевы.

Тем не менее таблоид настаивал на том, что информация поступила «от очень надежного источника», передает РИА «Новости».

В итоге в мае 2016 года Организация по стандартам работы независимой прессы (IPSO) признала некорректным заголовок публикации газеты.