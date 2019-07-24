Критическая масса: что наладит отношения России и Европы?

Чтобы взаимодействие Евросоюза и России улучшилось, страны ЕС должны каждая по отдельности лучше относиться к РФ. Такое мнение выразил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, передает «Парламентская газета».

«Евросоюз должен накопить критическую массу политической воли. Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», — отметил дипломат.

Сейчас же отношения сторон «далеки от нормальных», множество проектов заморожено, приостановлено также и взаимодействие по линии парламентов стран. Однако никто не знает точно, когда произойдет улучшение ситуации.

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Никуда не деться от факта, добавил Чижов, что Россия и Европа объединены многочисленными связями — торговыми, культурными и экономическими.

«Евросоюз является нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером и источником инвестиций. В свою очередь, Россия остается крупнейшим поставщиком энергоносителей и ряда других товаров в ЕС», — подчеркнул российский постпред в Брюсселе.

Чижов отметил, что диалог между Москвой и ЕС продолжается: министр иностранных дел России Сергей Лавров периодически встречается с главой Европейской службы внешних дел Федерикой Могерини.

«На экспертном уровне ведутся консультации с Еврокомиссией (ЕК) по торговым вопросам. Считаю нашим успехом то, что удалось подтянуть ЕК к диалогу с Евразийской экономической комиссией»,

— передает слова Чижова ФАН.

Отношения между Россией и Евросоюзом испорчены не только вследствие обвинений в агрессии, но и из-за действующих санкций. 20 июня ЕС продлил ограничения, связанных с референдумом в Крыму. Федерика Могерини подчеркнула, что «ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией». Президент России Владимир Путин вскоре продлил контрсанкции.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за воссоединение с РФ высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с украинским кризисом в марте 2014 года.

12 мая 2014 года ЕС ввел первые «крымские» санкции. Европейским предпринимателям и госструктурам запретили вести совместный бизнес с рядом крупных крымских предприятий.

Спустя пару месяцев Брюссель ввел запрет на импорт крымских товаров, не имеющих украинской лицензии, а также на поставки товаров и технологий для крымских компаний.

Спустя полгода Брюссель расширил санкции: теперь под запрет попали торговля с Крымом, покупка недвижимости и строительство инфраструктуры на полуострове, оказание туристических услуг. Кроме того, Евросоюз запретил выдавать визы россиянам, владеющим загранпаспортом РФ, выданным в Крыму.

Наконец, круизные лайнеры европейских компаний не имеют теперь права заходить в крымские порты, а пассажирским самолетам запретили садиться на аэродромах полуострова — кроме экстраординарных случаев.

Европа также страдает от санкций, теряя миллионы евро ежегодно. Политики стран ЕС самого разного уровня заявляют, что антироссийские санкции наносят ущерб экономикам их стран, и призывают отменить ограничительные меры.

18 июля премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что антироссийские санкции должны быть отменены. По мнению главы германской федеральной земли, конфликт в Донбассе должен быть урегулирован, но санкции против России никак в этом не помогают. Ряд депутатов немецкого бундестага также выступали за отмену санкций.

В конце июня премьер-министр Франции Эдуар Филип заявил, сообщает НСН, что Евросоюз допускает отмену антироссийских санкций. По его словам, санкции являются временным явлением, и они могут быть отменены в любой момент. При этом французский премьер подчеркнул, что и Франция, и Россия знают, из-за чего были введены ограничения, и это должно послужить поводом для «диверсификации» отношений двух государств.