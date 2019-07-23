Те же ошибки: Зеленского сравнили с Порошенко

Есть риск, что глава Украины Владимир Зеленский повторит ошибку своего предшественника Петра Порошенко, который в стране выстроил свою бизнес-империю вместо политической кадровой системы. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

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«Действительно, кадры — это основное в политике. Я еще Петру Порошенко говорил, что у него отсутствует кадровая система. Он создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, где все решали близкие ему люди. Но так не должно быть, и поэтому получилось то, что получилось», — отметил он.

Кравчук также считает, что на руководящие посты не следует назначать иностранцев, хотя украинская политика и испытывает кадровый голод. Иностранных экспертов, уверен экс-глава страны, следует привлекать к работе на Украине только в качестве консультантов.

«Зеленскому нужно сесть и составить список украинцев на все руководящие должности. Не привлекать пока иностранцев. Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов», — заключил первый украинский президент.

20 июля стало известно, кого скорее всего украинский лидер Владимир Зеленский назначит новым главой Верховной рады. Так, по мнению источников принадлежащего Григорию Березкину РБК, главным претендентом на этот пост является Дмитрий Разумков, который возглавлял избирательные кампании Зеленского на президентских выборах и партии «Слуга народа» на парламентских.

«Он [Разумков] заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала [президентской кампании] была на нем», — уверен собеседник издания.

Другие источники РБК, близкие к избирательному штабу президентской партии, отметили, что его кандидатура будет рассматриваться в первую очередь, так как он хорошо выполнял свою работу и показал хорошие результаты.

«У нас есть хороший принцип — не делать должностей до победы. Он нас не подвел на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения», — пояснил 20 июля глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.

Он добавил, что по итогам проведения президентской и парламентской предвыборных кампаний он может охарактеризовать Разумкова «только с позитивной стороны». Кроме того, по словам Корниенко, у главного претендента на пост спикера парламента получилось стать «настоящим лидером команды», поэтому он «сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство».

Между тем сам Разумков, который с 26 мая также является главой партии президента Украины, не стал комментировать свое возможное назначение на пост спикера украинского парламента, отмечает издание.

К «команде Зе» он присоединился осенью прошлого года, до этого возглавлял украинскую политконсалтинговую группу. Во время предвыборной кампании на пост президента Украины Разумков занимался вопросами внутренней политики, будучи официальным спикером штаба Зеленского.

Пока вопрос с будущим назначением Дмитрия Разумкова на пост главы Верховной рады остается открытым, Зеленский уже поставил нескольких своих соратников на руководящие должности. Так, одним из первых кадровых решений новоизбранного президента страны стало назначение 22 мая Ивана Баканова на пост первого замглавы Службы безопасности Украины (СБУ).

Баканов является другом детства Владимира Зеленского — они учились в одной школе и жили на одной улице. Кроме того, товарищ главы государства в свое время многие годы управлял юридической службой студии «Квартал 95», одним из основателей которой является Зеленский.

Во время выборов на пост президента Украины Иван Баканов возглавлял штаб Зеленского. Однако не всех устроило назначение Баканова в руководство СБУ. В частности, 5 июня депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Олег Ляшко потребовал провести прокурорскую проверку, так как он уверен, что это назначение было проведено незаконно.

«Я требую от генеральной прокуратуры и правоохранительных органов провести проверку результатов и обстоятельств назначения Баканова на должность первого замглавы службы безопасности Украины», — сказал он в кулуарах парламента, трансляцию вел телеканал «112 Украина». Ляшко даже указал на то, что конкретно, по его мнению, необходимо проверить: «не подделка ли его документы, не завербован ли он спецслужбами».