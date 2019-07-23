Одни ездят, другие — нет: Вакарчук предложил закон о России

Фронтмен украинской рок-группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил разработать и принять закон, согласно которому будут регламентироваться российско-украинские отношения. Об этом сообщает агентство Укринформ.

«Почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессора, а другие — напротив — активно гастролируют в России», — возмутился Вакарчук.

Он подчеркнул, что Украина страдает от «политики двойных стандартов», а государство отказывается брать на себя ответственность «за многие вещи». По мнению музыканта, вопрос моральной ответственности украинцев «остается открытым».

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Вакарчук добавил, что закон должен разъяснять моменты «сосуществования с агрессором», в нем были бы четко очерчены разрешенные и запрещенные практики. В этом случае вопрос, как украинским гражданам взаимодействовать с Россией, был бы снят.

Партия «Голос» после подсчета Центральной избирательной комиссией Украины 92,55% бюллетеней набрала на выборах в Верховную раду 5,87% голосов. При этом президент Украины Владимир Зеленский от лица своей партии «Слуга народа» предложил Святославу Вакарчуку создать коалицию в парламенте.

В начале июня лидер «Голоса» уже обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием «урегулировать отношения с Россией как с агрессором». Политик-музыкант также выразил мнение, что украинские граждане не понимают, как им вести себя с Россией.

«Нужна целостная политика. <...> Чтобы украинцы понимали, имеют ли они право торговать с РФ или ездить туда на концерты», — заявил он тогда.

В середине июля Вакарчук также выдвигал весьма жесткую инициативу — сажать в тюрьму на 15 лет переговорщиков с Россией, не уполномоченных государством. Как сообщает ФАН, политик сослался на «акт Логана», действующий в США с 1799 года. Документ предусматривает уголовную ответственность за переговоры со странами, с которыми США официально находятся в конфликте.

«Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора», — заявил Вакарчук.

Лидер «Голоса» также рассказал о своем плане решения конфликта в Донбассе, передает НСН. Он заявил, что ждет от украинцев «создание сказки», «настоящей свободной жизни», в которую хотели бы вернуться жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также музыкант призвал не забывать, что по другую сторону линии разграничения тоже живут украинцы и нельзя считать их людьми «второго сорта».

Святослав Вакарчук уже давно предпринимает шаги в украинском политическом поле — с середины 2000-х годов. При этом Вакарчук не скрывает, что тесно связан с США. В 2015 году Вакарчук закончил обучение в американском Йельском университете по программе «построения сети мировых лидеров». В 2017 году его пригласили учиться и преподавать в Центр демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете.

Группу «Океан Эльзы» Вакарчук организовал еще во время учебы на физика-теоретика, и в конце 1990-х годов он окончательно выбрал в качестве основной музыкальную карьеру. Он стал автором музыки и текстов практически ко всем песням коллектива, записал с ней восемь студийных альбомов, участвовал во многих музыкальных фестивалях, выступал на Украине, в России, Белоруссии, на сценах Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. В 2008 году Вакарчук записал свой первый сольный альбом «Вночі».

В 2000-е годы Вакарчук активно включился в политическую жизнь Украины — поддерживал на президентских выборах 2004 года прозападного кандидата Виктора Ющенко, участвовал в «оранжевой революции», впоследствии был избран депутатом Верховной рады.

После поддержки Вакарчуком так называемого «евромайдана» в конце 2013 — начале 2014 годов группа «Океан Эльзы» прекратила выступать в России.