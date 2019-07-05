Как казаки Арктику осваивали: Украина готовится прийти в Заполярье

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк рассказал о планах по расширению сотрудничества с Норвегией в Заполярье. Об этом он сообщил в ходе визита на архипелаг Шпицберген, передает норвежская газета High North News.

«Сегодня Украина не занимается арктической деятельностью. Но мы начали думать об Украине как об арктическом игроке», — подчеркнул украинский дипломат.

На Шпицбергене проживают более 400 граждан Украины. Посол отметил, что Киев может развивать связи с Осло в сфере исследований климатических изменений и делиться друг с другом спутниковыми технологиями.

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что перед тем как отправиться в Арктику, Киеву необходимо освоить космическое пространство и совершить серьезный технологический скачок, передает ФАН.

«Я считаю, что сначала Киев должен полететь в космос. А перед этим запустить «Южмаш», собрать свой космический корабль, пригласить весь мир в самый свободный космический корабль, полететь, а потом уже из космоса увидеть Арктику и принять решение о месте приводнения. Но если говорить серьезно, то у Украины просто нет денег, и я думаю, что в ближайшее время они не появятся», — заявил политолог.

Он добавил, что вопрос отнюдь не упирается только лишь в финансы — Киев не располагает нужными технологическими знаниями и умениями для успешной отправки специалистов за Полярный круг.

«Опыт всегда приходит с действиями, и у других стран поначалу опыта тоже не было. Вопрос в том, что для получения этого опыта и его использования, опять же необходимы деньги.

Мы помним, что в девяностые годы Россия практически не занималась Арктикой из-за недостатка средств, но как только они появились, началась планомерная работа», — подытожил эксперт.

В ноябре 2017 годa премьер-министр Укрaины Влaдимир Гройсмaн во время своего визитa в Кaнaду зaявлял, что Киев мог бы нaлaдить сотрудничество с Оттaвой в вопросе освоения арктических рубежей.

«Нaш опыт в сочетaнии с опытом кaнaдских пaртнеров может дaть результaт. Мы можем нaчaть новую стрaницу построения нaших отношений и хотим выступaть нaдежными пaртнерaми», — отметил украинский премьер, сообщает НСН.

В апреле президент России Владимир Путин в рамках V Арктического форума сообщил, что Арктика теплеет в четыре раза быстрее всего остального мира.

«А Россия — в два с половиной раза быстрее, чем остальной мир», — добавил российский лидер.

Он подчеркнул, что расчеты могут различаться, но это тревожная тенденция.

Российский министр обороны Сергей Шойгу еще в августе прошлого года заявил, что Арктика стала объектом ресурсных, территориальных и военно-стратегических интересов ряда государств. По словам главы Минобороны, защита российских национальных интересов в Заполярье и его развитие являются приоритетами в деятельности Вооруженных сил страны.

«В настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая», — отметил министр обороны РФ.

Россия с 2001 года добивается расширения своих прав в Арктике. В частности, Москва подает в ООН заявки, чтобы получить приоритетное право на добычу ресурсов на арктическом шельфе. В 2018 году в России приняли государственную программу, которая предполагает финансирование мероприятий по развитию Арктики в целом и Северного морского пути до 2025 года.

Кроме того, правительство России разработало новые правила прохода по Севморпути для военных судов иностранных государств. По новому закону, каждый проход такого корабля вдоль арктического побережья России должен быть согласован с российскими властями.

Уведомлять о намерении пройти по Северному морскому пути иностранным государствам придется в обязательном порядке за 45 суток. Кроме того, на борту любого военного корабля должен будет присутствовать российский лоцман.

Москва оставляет за собой право отказать в проходе по Северному морскому пути. Кроме того, в случае несанкционированного движения Вооруженные силы РФ оставляют за собой право применить чрезвычайные меры: арест или даже уничтожение нарушителя.

Россия считает Севморпуть «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике». Президент России Владимир Путин в рамках прошедшего Федерального арктического форума «Дни Арктики в Москве» заявил, что для России Заполярье играет стратегическую роль.

В 2017 году Владимир Путин утвердил основы государственной политики по военно-морской деятельности до 2030 года. Согласно президентскому указу, Россия сохраняет статус морской державы, которой необходимо отвечать на наращивание военно-морского присутствия других стран в Мировом океане.