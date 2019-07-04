«В недоумении»: Лондон требует пустить наблюдателей в Крым

«Недоумение» вызвал у посольства России в Лондоне призыв британского Форин-офиса открыть доступ в Крым для международных наблюдателей в области прав человека. Как сообщает ФАН, британская делегация обратилась к властям РФ с таким призывом во время сессии Совета по правам человека ООН.

«Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны», — заявили российские дипломаты.

Согласно позиции российского посольства, требование британского внешнеполитического ведомства — попытка «недобросовестной» игры на теме прав человека. Кроме того, российские дипломаты заявили, что «оставляют за скобками тему «незаконной аннексии» Крыма», поскольку позиция России «хорошо известна».

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Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после государственного переворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом и считают воссоединение полуострова с Россией «аннексией». Москва эти обвинения отрицает.

В конце июня министерство иностранных дел России раскритиковало доклад британского МИДа о ситуации с правами человека в мире. На Смоленской заявили, что виден «налицо недобросовестный подход» к изучению российской проблематики.

«Доклад британской стороны составлен в менторском тоне и отличается полным пренебрежением к понятию государственного суверенитета и одному из основополагающих принципов международного права — невмешательству во внутренние дела государств», — подчеркнули в МИД России.

В конце осени 2018 года Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, отвечающий за гуманитарные, культурные и социальные вопросы, принял резолюцию Украины о нарушении прав человека в Крыму. Подобный документ принимается ГА ООН уже третий раз подряд, однако в сравнении с предыдущими годами резолюцию поддержало меньше стран.

В 2016 и 2017 годах резолюцию Украины поддержало 70 государств мира, а в 2018-м — 67. Против выступили 26 стран. Еще 82 воздержались. Оба прошлых раза воздерживались 77 и 76 государств соответственно, а против все так же выступало 26 стран.

Большая часть поддержавших резолюцию — страны Европы, США, Турция и Великобритания. В числе противников: Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Сирия, ЮАР и другие.

Реагируя на произошедшее, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков указал, что именно на Украине преследуют за свободу слова, вмешиваются в религиозные дела, осуществляют внесудебные расправы, аресты и убийства.

«Все это происходит на Украине, но они в очередной раз валят с больной головы на здоровую. Данная резолюция очень характеризует нынешнее состояние дел в международных отношениях. То есть ложь стала нормой в деятельности США, стран ЕС и тех, кто их поддерживает», — указал парламентарий.

В феврале 2019 года Совет ЕС отнес Россию к «постоянным нарушителям» прав человека. Как сообщает НСН, в этом списке оказались также Камерун, Мьянма и Пакистан. Кроме того, в представленном докладе упоминаются «аннексированные Крым и Севастополь» и нарушения в «областях на востоке Украины, которые выведены из-под контроля правительства».

В общей сложности Россия в документе упоминается пять раз — представители ЕС пишут о фактах якобы репрессий (в первую очередь, в Чеченской республике против геев), необоснованных арестах, пытках и неправомерных решениях судов.

В то же время Москва неоднократно указывала на нарушения прав российских граждан и русских на Украине, в прочих экс-республиках СССР и странах Евросоюза.