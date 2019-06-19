Миллионы долларов: Мадуро назвал стоимость покушения на свою персону

Организаторы покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро получили из-за границы около $20 млн на подготовку атаки. Об этом сам Мадуро заявил в эфире Venezolana de Television, передает ФАН.

«Покушение, которое пытались осуществить 4 августа прошлого года, стоило $20 млн»,— подчеркнул он, выступая перед военнослужащими. При этом организатором он назвал одного из лидеров венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса.

Мадуро выразил благодарность венесуэльским разведчикам и сотрудникам силовых структур, проявившим «отвагу и доблесть <...> защищая главу государства».

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Президента Венесуэлы пытались убить с помощью беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой. Во время парада в честь Дня боливарианской национальной гвардии к Мадуро и его министрам пытались подлететь два беспилотника, но атака провалилась – снайперы из охраны президента сбили их на подлете.

Практически сразу же после этого Николас Мадуро в эфире национального телевидения обвинил в покушении «венесуэльских ультраправых», которые объединились с «колумбийскими ультраправыми» и президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. МИД Колумбии назвал обвинения со стороны Мадуро «чистейшим абсурдом».

Спустя пару месяцев Венесуэльский оппозиционер Фернандо Альбан Салазар, также подозревавшийся в попытке покушения, покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел после того, как Салазара доставили в штаб-квартиру боливарианской службы национальной разведки.

Всего по делу о покушении на Мадуро число причастных к атаке составляет несколько десятков человек, сообщали СМИ. В апреле 2019 года телеканал CNN сообщил, что участник покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро после атаки трижды встречался с американскими чиновниками.

Он отметил, что после нападения официальные лица США организовали три встречи, по его словам, «с целью собрать информацию для изучения дела, но не более».

Впоследствии венесуэльский глава не раз обращался к попытке покушения на себя, обвиняя своих политических соперников в причастности к ней. В марте 2019 года президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо в планировании его убийства.

«Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня», — сообщил он. Мадуро уточнил, что покушение готовилось при участии США и у венесуэльского правительства есть доказательства этого.

Напомним, 30 апреля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов «сбежать на Кубу», но его «отговорили русские». Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в свою очередь сообщил о готовности венесуэльских министра обороны, верховного судьи и начальника президентской охраны переметнуться на сторону самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«Его самолет был на взлетной полосе. Насколько мы понимаем, [Мадуро] был готов улететь этим утром, но Россия сказала ему, что он должен остаться», – заявил Помпео в эфире CNN.

Ложью и фальшивкой назвал заявления госсекретаря США Майкла Помпео министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас.

«Создание фейковых новостей — очень печальный метод признать, что переворот, который вы поддержали, провалился вновь. Дипломатию нужно восстанавливать в правительстве США», — написал Арреас.

Во вторник, 30 апреля, самопровозглашенный глава государства Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы и свергнуть Мадуро. По словам лидера оппозиции, началась «финальная стадия операции «Свобода». Гуайдо утверждал, что армия готова перейти на сторону оппозиции, передает НСН, но впоследствии обвинил военных в провале попытки «революции».

После этого появились сообщения о попытке путча, однако министр обороны Боливарианской республики заверил, что вооруженные силы верны властям и президенту Мадуро. СМИ сообщали, что некоторые части объявили о верности Гуайдо, но были окружены и арестованы правительственными силами. На улицах Каракаса происходили перестрелки и стычки — порой с летальными исходами. Броневик венесуэльской нацгвардии врезался в толпу протестующих, задавив нескольких человек.