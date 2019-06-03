«Без чувства юмора»: Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Вернувшийся на Украину экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своей обиде на Петра Порошенко. Как сообщает ФАН, причиной тому стало невыполнение Порошенко данных им обещаний провести в стране реформы.

«Порошенко мне много чего обещал: полномочия, финансирование, дорогу Одесса — Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство. Он мне соврал», — заявил экс-президент Грузии.

По словам Саакашвили, у него были «личные отношения» с Порошенко. Кроме того, он назвал бывшего украинского лидера «очень закомплексованным человеком».

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«Он настаивал, чтобы я был с ним на «вы», ибо он президент. <...> Я, кстати, очень плохо и осторожно отношусь к людям, у которых нет чувства юмора», — добавил экс-губернатор Одесской области.

Кроме того, Саакашвили раскритиковал экономическое состояние Украины после президентства Порошенко. По мнению политика, Украина может потерять даже «скромный статус аграрного придатка Европы». Он заявил, что страна отстает в технологическом развитии и может «отстать от аграрного цикла».

29 мая Михаил Саакашвили вернулся на Украину, передает НСН. Накануне президент Владимир Зеленский вернул политику украинское гражданство. Саакашвили прилетел в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Варшавы. По сообщениям местных СМИ, Саакашвили встречали сотни сторонников с флагами Украины.

Политик также похвалил нового президента страны Владимира Зеленского. Он отметил, что Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили, как и обещал.

«Пацан сказал — пацан сделал. Точка!» — заявил экс-глава Одесской области. Саакашвили подчеркнул, что в этом заключается отличие Зеленского от его предшественника — Порошенко.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили было для действующего главы государства Владимира Зеленского вопросом морального характера. «Для Зеленского это был вопрос справедливости и достоинства», — заявил он.

По его словам, экс-глава Украины Петр Порошенко «быстро дал и быстро отнял» у Саакашвили украинский паспорт, исходя из личных интересов. При этом Кравчук подчеркнул, что бывший президент Грузии должен работать «на своей земле, на своей родине», а не на Украине.

В середине весны нынешнего года Зеленский признался, что считает необходимой помощь Саакашвили новому главе государства. По словам Зеленского, бывший губернатор Одесской области выполняет роль «защитника демократии Украины в Европе».

«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — сказал Зеленский.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили выданного ему ранее гражданства Украины «из-за недостоверной информации в анкете». Незадолго до этого — в феврале того же года — Саакашвили зарегистрировал политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко и обвиняя его в коррупции.

Кроме того, Саакашвили организовал ряд протестных акций с целью добиться отставки правительства и импичмента президенту Украины под названием «Марш за импичмент». Марши проходили трижды в декабре 2017 года и два раза в феврале 2018-го. Акции 10 и 17 декабря сопровождались беспорядками. 17 декабря Саакашвили призвал своих сторонников захватить Международный центр культуры и искусств в Киеве с целью его дальнейшего использования в качестве штаба.

В конце зимы 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы Украины в киевском ресторане «Сулугуни» и выслан в Польшу.

После этого Саакашвили уехал к своей супруге и детям в Нидерланды, где получил временное удостоверение личности и зарабатывал деньги, читая лекции в местном университете.