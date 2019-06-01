«Шарик на их стороне»: чего Москва ждет от Киева

Администрация нового украинского лидера Владимира Зеленского пока не принимала никаких действия по налаживанию отношений с Россией, Москве следует запастись терпением. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Вести в субботу».

«Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением!» — считает Медведев.

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Глава российского кабинета министров обратил внимание, что нынешний президент Украины способен наладить контакты с Россией. При этом Дмитрий Медведев не питает никаких иллюзий насчет риторики новых киевских властей и уже сформировавшихся трендов, передает ФАН. Глава правительства России напомнил, что Киев был инициатором прекращения общения с Москвой.

«Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне», — отметил российский премьер-министр.

Он добавил, что украинская сторона может использовать любые способы для установления контактов с Россией.

«Что касается каналов общения, это дело украинской власти — какие им удобны каналы, пусть такие и используют. Но, исходя из общепринятой практики, всегда нужно иметь несколько каналов общения, и отрезать какие-то каналы — это недальновидно», — заявил Медведев в интервью телеканалу «Россия 1».

Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Евросоюза (ЕС) выразил надежду, что ЕС продолжит антироссийские санкции.

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — обратился глава страны к министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и Польши Яцеку Чапутовичу. Они ранее прибыли на Украину для проведения переговоров, в частности о ситуации в Донбассе, с украинским лидером.

В разговоре с дипломатами, Зеленский напомнил, что у правительства Украины есть и «второй фронт» работ — борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией. Он считает, что украинцы смогут построить государство, о котором мечтают, только в том случае, если победят на обоих фронтах.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что продолжат поддерживать союзника во многих вопросах, в том числе относительно защиты территориальной целостности, возвращении «пленных», а также вступления Украины в ЕС.

В ответ на выраженную Зеленским надежду первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что глава Украины так сказал, чтобы угодить иностранным гостям.

«Характер той позиции, которую занимает та или иная сторона в отношении украинской проблематики, им, по всей видимости, учитывается. Известна широко русофобская политика правящих кругов Польши. Он сделал соответствующее заявление, чтобы понравиться определенным политическим кругам», — отметил политик в интервью RT.

Таким образом, по мнению Новикова, Зеленский ведет осторожную политику, стараясь не выражать «свою точку зрения».

Ранее украинский президент заявил в разговоре с сенатором Робертом Портманом, прибывшим из США, что Украина ведет «две войны»: одну с Россией, а вторую «с коррупцией внутри страны», передает РИА «Новости».

Сенатор в Совете Федерации от крымского региона Сергей Цеков посчитал, что это заявление возмутительно и показывает неуважение Зеленского по отношению к России.

«Подобные действия Зеленского настораживают, меня лично разочаровывают. К огромному сожалению, прежде всего, для граждан Украины, Зеленский идет по дороге, которую протоптал Порошенко», — сказал Цеков РИА «Новости».

Кроме того, заявил Цеков, глава украинского государства, сказав о том, что страна ведет «войну с Россией», продемонстрировал свое «нежелание налаживать диалог» с российской стороной. «Недалеко он уйдет с такими мыслями и заявлениями», — считает сенатор.

При этом президент Украины делает такие заявления на фоне замечаний многих политиков о том, что переговоры с Россией должны быть у Киева в приоритете.

«В XXI веке в Европе мы ожидаем от политиков, что они будут разговаривать с соседями, а не решать, что это не главный вопрос. Для меня это очень странно. <…>Я не согласен с месседжем, который отправили из Киева в Россию и другие страны Европы, что эта задача — не на первом месте. Ведь на самом деле это вопрос номер один», — заявил, в частности, депутат Европарламента Натан Гилл 25 мая в эфире телеканала NewsOne.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил в разговоре с телеканалом «Громадське ТВ» о том, что возможность его встречи с российской стороной исключена.