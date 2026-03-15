Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал в своем Telegram-канале публикацию газеты Financial Times, согласно которой помощник президента России Юрий Ушаков якобы грубо отказал представителям Франции в признании места Европы в диалоге по Украине.

«Очень надеюсь, что это правда. Шаромыжников снова выставили на мороз. По народной легенде, это слово появилось в 1812 году, когда войска Наполеона отступали из Москвы в температуру, при которой ртуть в градуснике лопается», — написал журналист.

Коц добавил, что в то время французы в поисках тепла и пропитания стучались в дома и говорили «Сher ami», что в переводе с французского означает «Дорогой друг». По словам военкора, в ответ крестьяне отказывали им, как Ушаков.

Несколькими часами ранее Financial Times сообщала, что европейские дипломаты в феврале попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию на Украине, но якобы получили резкий отказ. Издание уточнило, что задачу пытались выполнить советники французского лидера Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер.

Ранее в в Кремле рассказали о визите посланника Макрона в Москву.