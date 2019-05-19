День расписан по часам: как пройдет инаугурация Зеленского

Пресс-служба избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала программу его инаугурации. Об этом сообщает «Новое время».

Известно, что на этот день у него запланировано несколько торжественных мероприятий. Так, с 10:00 до 11:00 (время совпадает с мск) пройдет специальное заседание Верховной рады, во время которого Зеленский принесет присягу на верность украинскому народу.

Далее с 11:05 до 11:20 новый украинский лидер отправится на церемонию представления командующих видами Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и примет участие в церемонии поднятия государственного флага Украины.

Затем в течение получаса Зеленский вместе со своей женой Еленой будет проводить встречи с иностранными делегациями. В 12:00 Зеленский будет принимать глав иностранных делегаций, которые прибыли в Украину на церемонию инаугурации. Затем с 14:30 до 17:00 вступивший на пост украинского президента проведет с ними двусторонние беседы в здании Администрации президента на Банковой.

Как ранее написала в твиттере пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, на церемонию инаугурации прибудут лидеры Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Кроме них будут также министр энергетики США, министр обороны Канады, французский министр по вопросам Европы, глава МИД Польши, а также представители Турции, Молдавии, Азербайджана, Белоруссии, Румынии, Болгарии и Словакии. Также, добавила Зеленко, приглашения на церемонию вступления в должность президента Украины получили еще более 40 «других высоких представителей».

Однако среди них нет российской стороны. Об этом пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства сообщила в эфире телеканала «112 Украина» 17 мая.

«Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами», — заявила Зеленко.

Ранее о том, как пройдет инаугурация Владимира Зеленского, сообщал и советник избранного украинского лидера Дмитрий Разумков, передает агентство «УНН».

«Будет сначала в Раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу», — рассказал он. Разумков добавил, что встреча Зеленского с представителями международных делегаций пройдет в Мариинском дворце. После этого, по словам советника нового главы государства, Владимир Зеленский приступит к своим обязанностям, отправившись в администрацию президента на Банковой улице.

О том, что не будет традиционной «светской вечеринки» по случаю инаугурации нового правителя, писало ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник. Это решение было принято из-за ряда причин: сжатые сроки, возникли сложности с арендой помещения, кроме того, не ясно, сколько человек будет в списке приглашенных.

Ранее сам Зеленский заявлял, что нужно «уже работать». Об этом политик говорил, когда обращался к депутатам с требованием провести инаугурацию 19 мая, объясняя свой выбор наличием «графика».

В то же время сами депутаты утверждали, что им удобнее назначить 28 мая. В этом случае у Зеленского не было бы шанса досрочно распустить Верховную раду. Кроме того, было представлено около 10 проектов, связанных с датой вступления в должность нового президента, которые должны были рассмотреть депутаты.

В итоге сошлись на том, что инаугурация Владимира Зеленского должна пройти в понедельник, 20 мая. За эту дату на пленарном заседании проголосовали 315 депутатов, в то время, как минимально необходимое количество голосов составляет 226.

Некоторые считают, что на такое скорое решение, принятое народными депутатами, повлиял совет, который иностранные представители дали на их встрече с официально действующим резидентом Украины Петром Порошенко в рамках G7.

«Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ», — написало в твиттере французское председательство в «большой семерке». Кроме того, в посте отметили, что в рамках встречи послы обсудили с Порошенко совместные достижения и дальнейшие реформы.

О том, чем будет заниматься Владимир Зеленский после вступления в должность, 11 мая рассказал в интервью изданию «Лига.net» советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, команда представителя партии «Слуга народа» отслеживала «все назначения», сделанные Порошенко. «Одиозные решения [Петра Порошенко] пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется --«доживать по-новому», — заявил советник избранного президента Украины, отметив, что «уходя, лучше за собой убрать».

Также экс-чиновник сообщил и о так называемом 100-дневном плане вступающего на пост главы государства. Тогда же он оценил готовность документа. По его мнению, она составляет 95%. Сам же план представляет собой, сказал Данилюк, «документ, в котором пошагово расписано, что именно» собирается делать команда Зеленского. Кроме того, советник избранного президента отметил два приоритетных направления — борьба с коррупцией и реформы в судебной системе.