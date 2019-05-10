Помириться с Россией: Помпео едет к Путину

Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео в ходе своего визита в Россию 13-14 мая обсудит с президентом страны Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым самый широкий круг вопросов: ситуацию с Украиной, эскалацию в Венесуэле, Иран, Сирию и КНДР.

Кроме того, в приоритетном порядке стороны затронут тему контроля вооружений. В Госдепе отметили, что США заинтересованы в улучшении отношений с Россией. Однако американская сторона намерена честно донести свою обеспокоенность по тем или иным вопросам, передает РИА «Новости».

Помпео прибудет в Москву 13 мая. Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, госсекретарь встретится с сотрудниками американского посольства и примет участие в церемонии у Могилы неизвестного солдата, чтобы почтить память солдат, павших в совместной борьбе СССР и США с нацизмом. Встреча Помпео с Путиным и Лавровым состоится 14 мая в Сочи.

Этот визит главы Госдепа США, по словам представителей МИДа России, «продолжит серию контактов высокого уровня между Россией и США, включая встречу министра и госсекретаря 6 мая на сессии Арктического совета в Финляндии».

По итогам предыдущей встречи с Помпео Лавров отметил, что Россия готова к переговорам и налаживанию контактов с США, передает ФАН.

«Я призвал Помпео по всем проблемным вопросам пользоваться инструментами дипломатии, а не эмоциями,

строго руководствоваться нормами международного права и положениями Устава ООН. Будем продолжать добиваться диалога, нацеленного на поиск компромиссов и баланс интересов», — заявил российский дипломат после переговоров со своим американским коллегой, прошедших 6 мая.

«Навязывание своих подходов всем и вся — это контрпродуктивно, это тупиковая позиция», — отметил глава российского дипведомства.

Кроме того, министр сообщал, что лидеры США и России могут встретиться, как только «у них будет такая возможность». МИД РФ указывал, что инициативу о визите в Россию Помпео подала американская сторона.

Ранее Лавров в телефонном разговоре обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле и акцентировал внимание на том, что страна близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне.

«В центре внимания находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти. С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права», — поясняется в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В беседе Лавров указал, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями, передает НСН.

«Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны, к которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом», — пояснили в МИД РФ.

Дипломатами затрагивались также некоторые вопросы двусторонних отношений, включая график дальнейших российско-американских контактов.

В начале нынешнего месяца пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин принял телефонный звонок от президента США Дональда Трампа.

Российский лидер обсудил с главой Белого дома вопросы двусторонних отношений, в частности – экономическое сотрудничество.

Москва и Вашингтон «подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога», в том числе и по вопросам стратегической стабильности.

Последняя на данный момент встреча российского и американского лидеров состоялась на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года. Путин обсудил с Трампом столкновение российских и украинских судов в Керченском проливе. Об этом глава российского государства рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам аргентинского саммита.

В ноябре прошлого года Трамп и Путин смогли пообщаться на обеде в Елисейском дворце в Париже в ходе торжеств, посвященных окончанию Первой мировой войны в 1918 году. Они пожали руки при встрече, и Путин поднял вверх большой палец, отвечая на вопрос Трампа. Кроме того, он похлопал главу США по плечу.