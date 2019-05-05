Крым — российский: делегация из США сделала заявление

Член американской организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер, который в составе делегации иностранных государств пробыл пять дней в Крыму, заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России, передает РИА «Новости».

«Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — заверил Макинтаер.

Также он подчеркнул, что не видит препятствий на пути к тому, чтобы американское правительство стало «хорошим другом» для Крыма и России в целом. При этом санкции Вашигтона «безответственны и не имеют смысла».

«Нам понравился Крым, мы влюбились в него. Мы очень удивлены, что политика США довольно радикальна по отношению к Крыму. Я не вижу причину, почему мое правительство не может стать хорошим другом Крыма и России», — поделился своим мнением Макинтаер.

Представитель делегации считает, что полуостров не заслуживает такого отношения с американской стороны, и посетовал на то, что

обычным жителям Америки не поступает «взвешенная информация», и они, как следствие, не знают о ситуации, в которой оказались местные жители полуострова.

Впрочем, американец отметил не только плюсы, но и минусы. Он рассказал, что приехавшие иностранцы не смогли в Крыму воспользоваться своими банковскими картами, и эту проблему необходимо решить.

Делегация состоит не только из американских общественников. Всего в ней примерно 20 человек, среди которых представители таких стран, как Великобритания, Швеция, Израиль и Непал.

За время визита они провели круглый стол, посвященный развитию народной дипломатии, а также встретились с ветеранами, студентами, журналистами и посетили местные достопримечательности. Кроме того, иностранцы приняли участие в первомайской демонстрации.

В прошлом месяце в Крыму побывала немецкая делегация, она приезжала на Ялтинский международный экономический форум. При этом председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказывал, что Украина пыталась сорвать этот визит.

«Украинские власти по линии своего министерства иностранных дел запугивают представителей делегации из ФРГ. Украинские Власти отправили ноту протеста в адрес депутатов бундестага, которые есть в составе делегации», — пояснил политик.

Представитель крымского парламента добавил, что

участники немецкой делегации «не особо расстраиваются из-за возможности попасть в санкционные списки Украины»,

однако их «возмущает наглое поведение украинского МИД», который пытается ограничить их свободу передвижения.

В марте нынешнего года депутат городского парламента немецкого Квакенбрюка, лидер фракции «Левые» Андреас Маурер сравнил темпы развития современного Крыма с Берлином в 1990-х годах, передает ФАН.

«Тогда в Берлине везде стояли строительные краны, шли большие работы по строительству дорог, мостов. Шло колоссальное преобразование инфраструктуры», – заявил парламентарий из ФРГ.

По словам Маурера, он восхищен темпами строительства в российском Крыму. Он добавил, что на полуострове «везде идет большая стройка».

Чуть ранее Маурер сообщил, что в Германии создается «Координационный совет друзей Крыма». Сфера деятельности организации — гуманитарное сотрудничество, содействие в продвижении бизнес-проектов, образовательный обмен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце прошлого года отмечала, что число иностранных делегаций, стремящихся посетить Крым, безостановочно растет.

Летом 2018 года министр внутренних дел и заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году «евромайдан» оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией. При этом референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России, он назвал легальным, передает НСН.

В ноябре 2017 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в связи с провалом переговоров о формировании правительства Германия столкнулась с угрозой серьезного политического кризиса. Причиной этого были, в том числе, и разногласия лидеров партий относительно позиции ФРГ по Крыму.