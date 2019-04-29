Кому дадут паспорта: Кремль прокомментировал слова Зеленского

Заявления избранного президента Украины Владимира Зеленского приняты Кремлем во внимание, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает НСН, Песков добавил, что Москва пока не принимала решения об упрощенной выдаче паспортов всем украинцам.

«Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание», – подчеркнул Песков.

По словам Пескова, упрощенный режим предоставления российского гражданства вводится, в первую очередь, для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Этот вопрос есть на повестке дня, но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось. А каких-либо иных деталей пока просто нет, их пока не существует», — подчеркнул Песков, передает ФАН.

Он также вновь указал на то, что вопрос о паспортах носит «исключительно гуманитарный характер». Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин изложил свою позицию «весьма четко» в ходе своей пресс-конференции в Пекине пару дней назад.

Позже Путин после вручения медалей «Герой Труда» сам прокомментировал вопрос о паспортах и заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — сказал Путин.

Он добавил, что если Россия и Украина взаимно будут предоставлять жителям соседней страны второе гражданство, «то постепенно мы придем к общему искомому результату» — общему гражданству.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», — заявил новый украинский лидер.

Он намекнул, что часть украинцев захотят получить российское гражданство после начала антикоррупционной борьбы на Украине. По словам Зеленского, это будут те граждане страны, которые не опасались уголовного преследования при предыдущей власти.

«Возможно, кто-то сделает это ради заработка или прячась от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» — в Ростове или Магадане», — отметил Зеленский.

Тем временем, глава Луганской НР Леонид Пасечник рассказал российским журналистам о том, что в самопровозглашенной республике многие хотят получить гражданство РФ. По его словам, он видел очереди из желающих — «их очень и очень много».

Указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса Владимир Путин подписал 24 апреля.

По словам Путина, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам.

«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — заявил российский президент.

Он также отметил, что выдача паспортов жителям ЛНР и ДНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Глава государства назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — сказал Путин. Он отметил, что вопрос упрощения выдачи гражданства носит исключительно гуманитарный характер.

Российский лидер заявил, что первой темой во время его возможных переговоров с Зеленским будет урегулирование положения в Донбассе. При этом президент РФ обратил внимание на заявления избранного украинского лидера в ходе избирательной компании об отказе амнистировать участников войны и предоставлять особый статус территориям ДНР и ЛНР.

«Как можно без исполнения минских соглашений решать проблему ЛНР/ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы», — отметил Путин.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставлять «защиту, убежище и украинское гражданство всем, кто готов бороться за свободу». «Мы будем предоставлять убежище и помощь всем — всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу», — подчеркнул он.