«Адепт национализма»: Захарова о главе Минздрава Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предположила, что министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун либо «необразованная», либо является «адептом национализма». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

«То ли необразованная, то ли адепт национализма как способа управления современной Украиной. Такой «хэштег» в 30-е уже имел распространение в Германии и привел к удалению миллионов пользователей планеты Земля», — написала в посте Захарова, имея в виду запись украинского министра в твиттере о том, что она участвовала в выборах президента. Супрун сопроводила этот пост хэштегом «Украина превыше всего».

Представитель российского внешнеполитического ведомства имела в виду фразу из первого куплета гимна немцев после франко-прусской войны 1870–1871 годов «Германия превыше всего». Это выражение получило свою популярность после того, как Адольф Гитлер пришел к власти. Впоследствии она стала символом нацистской идеологии Третьего рейха и попала под запрет после Второй мировой войны.

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун родилась в США, в городе Детройт. В 2015 году она стала гражданкой Украины, при этом сохранила и американское гражданство. Свои обязанности украинский министр исполняет с 2016 года.

Факт двойного гражданства стал причиной судебного разбирательства зимой 2019 года. Тогда киевский суд получил иск от депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, в котором он требовал отстранить Супрун от должности, утверждая, что у нее нет полномочий исполнять обязанности министра, передает НСН.

Супрун сначала отстранили от обязанностей министра. После этого, как сообщает издание, министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это решение Окружного административного суда Киева открытием ящика Пандоры. По его словам, это может привести к серьезным последствиям. Отметим, что согласно законодательству Украины, госслужащим разрешается только одно гражданство.

Вскоре суд отменил свое решение после апелляции от кабинета министров. «В удовлетворении ходатайств представителей Кабинета министров об отмене мер обеспечения иска отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска, принятые постановлением Окружного административного суда города Киева от 5 февраля 2019», — цитирует издание «theБабель» слова судьи.

После этого заседания Супрун заявила: «Мы не остановимся, мы идем вперед, а медицинская реформа происходит».

Кроме того, на Украине министр Ульяна Супрун стала известна своими новаторскими «методами лечения и диагностики» туберкулеза. В марте прошлого года она разместила пост в своем фейсбуке о том, что необходимо менять государственные стандарты метода лечения болезни, так как она не является эффективной.

«Усиливаем раннюю диагностику. Мы не должны ждать, пока пациент придет на флюорографию, и она обнаружит уже развитую форму болезни. Нужно опережать последствия туберкулеза еще до того, как болезнь начала проявляться. Мы хотим, чтобы у каждого семейного врача была скрининг-анкета, по которой он будет определять, входит ли пациент в группу риска. Если да — направлять его на дополнительное обследование», — написала Супрун. Тут же она упомянула про «анализ мокроты», «который позволяет определить возбудителя болезни в организме за два часа и при необходимости сразу начать лечение».

Помимо этого, Ульяна Супрун заявила, что вегето-сосудистая дистония (ВСД) является пережитком прошлого: она была только в СССР, на Украине ее нет.

«Если вам или вашим близким записали в медицинской карточке эти три загадочные буквы --ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины», — сообщила она пользователям социальной сети фейсбук.

Напомним, что 21 апреля проходит второй тур президентских выборов на Украине. За кресло главы государства борются актер Владимир Зеленский и действующий украинский лидер Петр Порошенко. Во время предыдущего этапа голосования они набрали 30,24% голосов и 15,95% соответственно.

В настоящее время, согласно результатам проведенного социологического исследования, лидером президентской гонки является шоумен — за него готовы проголосовать 73% избирателей. Порошенко набрал всего 27%. Исследование проводила социологическая группа «Рейтинг» 18 апреля.