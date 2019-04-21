«Дрессированная»: за что высмеяли вице-спикера Рады

В сети высмеяли поведение вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, которая в ходе дебатов между украинским лидером Петром Порошенко и победителем первого тура украинских президентских выборов Владимиром Зеленским с разбегу упала на колени перед публикой.

Дискуссия Зеленского и Порошенко коснулась погибших в Донбассе. Зеленский в этой связи сказал, что готов встать на колени перед всеми жителями Украины, потерявшими своих родственников в ходе конфликта на юге страны, и сделал это.

Порошенко также опустился на колени – но спиной к стадиону, а лицом к одной из матерей, потерявшей сына в АТО, стоявшей за спиной Порошенко и являющейся членом его предвыборного штаба.

Участники обеих политических команд также опустились на колени. Однако всех «переплюнула» Геращенко: стоявшая «во второй линии» команды Порошенко, вице-спикер Рады неожиданно вывернула из-за спин и с разгона упала на колени, подъехав к самому краю сцены — на передний план. Не упасть вперед по инерции женщине помогли вовремя подставленные руки.

«Дрессированная Геращенко исполняет на публику»,

«Это не просто падение на колени, это падение всего того, что может уронить человек как личность», «Геращенко жжет)))) Есть место в КВН для дамы?», ««Дайте ей Оскара! Два!», — гласят комментарии пользователей в сети.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в целом скептически оценила прошедшие на стадионе «Олимпийский» в Киеве дебаты.

«Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито», — написала в фейсбуке представитель российского внешнеполитического ведомства.

Глава Крыма Сергей Аксенов также невысоко оценил поведение обоих кандидатов.

«Счастье для крымчан, что мы в этом позорище, представлении не принимаем никакого участия. Отвел наш Господь, наш президент и Россия, что мы на родине находимся», — заявил глава российского региона.

Дебаты на стадионе он назвал «бесплатным цирком», подчеркнув, что кандидаты в президенты не дали ни одного ответа ни на один вопрос.

«Жалко граждан Украины, что не видно перспективы и просвета, и жалко, что между нашими странами такие отношения», — признался Аксенов.

В свете происходящего председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил сочувствие простым украинцам.

«Ну что тут сказать. Бедная, бедная Украина.

Дебаты совершенно пустые и ни о чем. Почему Украине так плохо, не понимает ни один, ни другой. Что будет по-другому делать Порошенко в случае победы — ни слова. Что будет делать иначе в случае победы Зеленский — тоже из разряда демагогии, по большому счету», — написал сенатор в фейсбуке.

Ранее действующий президент напомнил Зеленскому эпизод, когда тот якобы дал обещание приползти на коленях к президенту Российской Федерации.

«Не на коленях нужно ползти к Путину, чтобы сохранить страну, нужно строить армию, строить государство и фундамент государственности, защищать язык и охранять Украину и нашу нацию», — сказал Порошенко.

Зеленский заявил, что приведенная цитата была вырвана из контекста. Кандидат от партии «Слуга народа» сказал, что обращался ко всем президентам и к Владимиру Путину, в частности, и призывал уважать суверенитет Украины.

«Слова вырваны из контекста — еще до начала войны, когда украинцы собрались на Майдане, я обратился ко всем президентам: успокойте народ. Я обратился к Путину: пожалуйста, я готов встать на колени, но не кладите на колени Украину», — объяснил Владимир Зеленский.

Также Зеленский заявил, что готов принести извинения всем тем, кто потерял родных и близких в ходе военных действий.

По результатам социологических опросов, перед вторым туром около 70% избирателей готовы отдать свои голоса за Зеленского, около 25% заявили, что поддерживают Порошенко, передает ФАН.

После первого тура, состоявшегося на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов в 50 и более процентов. За Зеленского проголосовали 30,24% украинцев, пришедших в тот день на участки. Порошенко заручился поддержкой 15,95% избирателей, принявших участие в голосовании.