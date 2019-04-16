Все выше и выше: рейтинг одобрения Сталина побил рекорд

Социологи зафиксировали рекордный для России показатель уровня одобрения личности и деятельности советского лидера Иосифа Сталина. По данным социологического опроса «Левада-центра», суммарный уровень одобрения или безразличия к Сталину достиг 77%.

«С восхищением» к Сталину относятся 4%, уважением — 41%, симпатией — 6%. Всего положительно оценивают его личность 51%. Безразлично к советскому вождю в 2019 году относятся 26% россиян. Негативные эмоции по отношению «к Сталину в целом» испытывают 14% граждан РФ.

При этом лишь каждый пятый российский гражданин (19% респондентов) считает, что Сталин сыграл отрицательную роль в жизни страны. 70% россиян действия Сталина как исторического деятеля одобряют, передает ФАН.

Реклама

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия полагает, что одобрительное отношение к Сталину «закрепилось на уровне новой социальной нормы». К «отцу народов» россияне относятся благосклонее, чем к советскому генсеку Леониду Брежневу, последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву или первому президенту РФ Борису Ельцину.

Человеческие жертвы, понесенные советским народом в сталинскую эпоху, считают оправданными все больше российских граждан. По данным МВД СССР, за период с 1921 по 1954 год было репрессировано 3 777 380 человек. Глава правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский утверждает, что жертвами политических репрессий «в масштабах всего СССР» считаются 12,5 млн человек.

«В широком смысле», добавляет он, репрессированными можно считать до 30 млн человек.

С 2008 года оправдывают сталинские преступления на 25% больше россиян. Число граждан России, считающих репрессии неоправданными, снизилось с 60% до 45%.

Ведущий научный сотрудник Института социологии Российской Академии наук (РАН) Леонтий Бызов связывает «рекордную любовь» к Сталину с чрезмерной политизированностью и расколом российского общества. Масла в огонь подливают и государственные СМИ, представляющие Сталина как «положительного» исторического персонажа, добавил Бызов.

При этом, отмечает он, воспринимают россияне не реального Сталина, а его мифологический образ, как «царя, рубившего головы ненавистным боярам».

Летом 2018 года ВЦИОМ сообщил, ссылаясь на данные соцопроса, что последний русский император Николай II оказался самым популярным историческим деятелем времен гражданской войны. В симпатиях к нему признались 54% опрошенных россиян. Второе место занял Иосиф Сталин (51%), третье — лидер большевиков Владимир Ленин (49%). Негативные эмоции они вызывают у 23%, 28%, 29% респондентов соответственно.

Хуже всего россияне относятся к украинскому анархисту Нестору Махно — 58% респондентов признались в антипатии к нему. Советского революционера-интернационалиста Льва Троцкого не любят 46% россиян.

Все остальные исторические деятели столетней давности известны современным россиянам гораздо хуже, отмечает НСН. Имя министра временного правительства Павла Милюкова не вызывало никаких ассоциаций у 70% участников опроса. Большевика Николая Бухарина не сумели охарактеризовать 56% респондентов, ничего не смогли сказать про одного из лидеров Белого движения генерала Антона Деникина 47% опрошенных, а главу временного правительства Александра Керенского никак не охарактеризовали 43% граждан.

По данным ВЦИОМ, оценки причин и следствий гражданской войны весьма противоречивы, однако россияне по-прежнему симпатизируют в большей степени красным, а не белым. Гражданская война сегодня воспринимается как сложное и противоречивое явление: 31% опрошенных полагают, что в чем-то правы, а в чем-то — нет, были все стороны конфликта.

Более трети опрошенных — порядка 36% — не хотят занимать чью-либо сторону в минувшем конфликте, считая, что события гражданской войны принадлежат далекому прошлому и не имеют отношения к сегодняшней жизни. При этом среди молодых людей доля тех, кто стремится забыть о гражданской войне, выше — около 44% среди 18-44-летних россиян.

Большинство респондентов (58%) считает, что гражданской войны нельзя было избежать, противоположного мнения придерживаются 36% опрошенных, утверждая, что можно было обойтись без кровопролития и решить все словами, а не прикладами.