Доплатим и переплатим: как Россия собирается вернуться в ПАСЕ

Россия готова заплатить свои долги и очередной взнос Совету Европы на общую сумму €60 млн. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает газета «Известия».

«Россия <...> будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года», – подчеркнул сенатор.

Он добавил, что Москва может согласиться на оплату долга только в том случае, если Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) «устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций». Косачев также подчеркнул, что надеется на решение дальнейшей судьбы этого кризиса в мае, на заседании комитета министров.

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12 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия вернется в ПАСЕ лишь на равных с остальными делегациями условиях, передает ФАН.

Сейчас, по ее словам, РФ не собирается возвращаться в Ассамблею, поскольку соответствующие недочеты не устранены. Однако, отметила Матвиенко, российская сторона рассчитывает, что ПАСЕ все же примет необходимые изменения.

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Москву сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Возможный выход РФ из Совета Европы чреват негативными последствиями, заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд. По его мнению, Совет Европы — это единственное место, где Россия «связана с Европой в обязательном судебном порядке». Если РФ выйдет из совета, то Европа «увидит другую Россию».

«У нас будет новая разделительная черта в Европе», — добавил Ягланд. Он ранее заявлял, что положение России в СЕ в сложившемся виде неприемлемо — она либо платит и остается в СЕ, либо же уходит.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил ранее в разговоре с НСН, что Совет Европы занимался ничем, кроме русофобии.

«Россия была одним из самых крупных доноров Совета Европы, в том числе и Парламентской ассамблеи. Большую часть средств мы платить же перестали. И они нам неоднократно заявляли, что из-за этого приходится сокращать очень много людей, люди теряют рабочие места. Они понимают, если Россия вдруг примет решение и выйдет из состава Совета Европы, у них больше не останется тем для обсуждения.

Они с утра до ночи обсуждали русофобскую тематику, занимались критикой России», — убежден сенатор от Еврейской автономной области.

Отношения между РФ и СЕ зашли в тупик из-за присоединения Крыма в 2014 году. Тогда у РФ отобрали право голоса в Парламентской ассамблее, из-за чего Москва отказывается платить членские взносы.

Начиная с 2016 года, Россия не направляет документы для аккредитации отечественной делегации в ПАСЕ, потому что в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса. В июне 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Вместе с тем российская делегация не приостанавливает деятельность по ратификации документов.

Еще зимой 2017 года вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявил, что единственным условием продолжения выплат Москвой членских взносов в СЕ является возвращение России к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы со всеми соответствующими полномочиями.

Совет Европы (СЕ) был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией. В его состав входят 47 государств с общей численностью населения более 800 млн человек. СЕ — полностью самостоятельная организация, не входящая в систему Евросоюза. В отличие от ЕС, Совет Европы не может издавать обязательные для своих членов законы.

Деятельность СЕ сосредоточена на правовых и правозащитных вопросах. Сегодня его цель определяется как построение Европы без разделительных линий, основывающейся на принципах демократии, прав человека и верховенства закона.

К 2019 году Россия присоединилась к 60 договорно-правовым актам Совета Европы, среди которых: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (кроме моратория на смертную казнь, принятого РФ самостоятельно — «Газета.Ru»), конвенции, касающиеся защиты нацменьшинств, предотвращения пыток, местного самоуправления, сотрудничества в области образования, спорта и кино. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одна из пяти форм сотрудничества страны с организацией, межпарламентская.