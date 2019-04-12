«Вы меня слышите?»: Порошенко позвал Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко позвонил своему оппоненту на выборах главы государства актеру Владимиру Зеленскому и предложил приехать в течение 40 минут в студию телеканала, чтобы досрочно начать дебаты. Это произошло в прямом эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

«Ви мене чуєте?» (русск. Вы меня слышите?) — обратился Порошенко к сопернику. «Я вас чую», — ответил ему Зеленский.

Зеленский отказался приезжать в студию – сейчас кандидат от партии «Слуга народа» находится в Париже. Там он намерен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и такая же встреча запланирована у самого Петра Порошенко.

Реклама

«Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили службы безопасности меня туда сопровождали. Эта информация вам известна, у меня встреча <...> с президентом Франции», – заявил Зеленский.

Кандидат добавил, что звонок Порошенко и призыв «прибежать» на дебаты выглядит странно. Более того, Зеленский подчеркнул, что уже договорился с Порошенко встретиться 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский» для публичных дебатов.

Порошенко в ответзаявил, что готов провести дебаты 14 апреля. После этого началась перепалка на повышенных тонах, и Зеленский повесил трубку.

Накануне кандидат в президенты Украины и действующий глава страны Петр Порошенко опубликовал видеоролик, где его соперника по предвыборной гонке Владимира Зеленского сбивает оранжевый грузовик. Кроме того, на видео содержатся намеки на употребление наркотических веществ.

Зеленский в ответ написал, что команда Порошенко ведет нечестную борьбу, передает ФАН.

Намек на наркотики связан с отказом Зеленского повторно пройти анализы на алкоголь и запрещенные вещества. Об этом заявил руководитель штаба Зеленского и юрист студии «Квартал 95» Иван Баканов.

Он отметил, что Владимир Зеленский сдал анализы на медицинское исследование в соответствии с действующим законодательством Украины. «Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов — это уже полный абсурд», — сказал Иван Баканов.

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на следы наркотиков и алкоголя в крови. Владимир Зеленский сдал кровь в лаборатории Eurolab. Результаты исследования не показали следов психоактивных веществ в крови кандидата. Результаты анализов Петра Порошенко также были отрицательными. Медицинская экспертиза была одним из условий проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины.

При этом шоумен поставил в качестве условия для дебатов не только тест на наркотики, но и формат дебатов. Зеленский потребовал провести их на крупнейшем стадионе Украины — киевском «Олимпийском», построенном еще в советское время и вмещающем 70 тыс. человек. Кандидат также подчеркнул, что трансляцию дебатов должны вести все без исключения телеканалы.

«В знак уважения к трети, как минимум к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», — подчеркнул Зеленский. Порошенко согласился на условия оппонента, написав «стадион, так стадион» в своем твиттере и обратившись к Зеленскому по имени и отчеству.

При этом кандидаты, кажется, не смогли договориться о дате проведения дебатов. Как сообщает НСН, стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на организацию дебатов: представители Петра Порошенко обозначили в заявке 14 и 19 апреля, штаб Владимира Зеленского — только 19 апреля.

Ранее штаб Зеленского настаивал на проведении дебатов 19 апреля, это пятница перед днем тишины. Порошенко предложил в ответ встретиться на стадионе 14 апреля, а уже 19 числа — в телестудии.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля, об этом официально объявил ЦИК Украины. По данным ЦИК, на выборы президента страны 31 марта, на первый тур, пришли 62,8% избирателей. Больше всего людей пришли на выборы во Львовской области — там явка составила 68,91%.

Ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов. Во второй тур прошли актер Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Они получили 30,24% и 15,95% голосов соответственно.