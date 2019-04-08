«Незаконно и подло»: Саакашвили требует у Порошенко паспорт

Вернуть украинский паспорт просит у президента Украины Петра Порошенко экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили. Соответствующее обращение бывший президент Грузии опубликовал в своем фейсбуке.

«Простой вопрос к вам: слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и пустить меня в Украину?» — спросил своего оппонента Саакашвили.

По его словам, украинского гражданства он был лишен вопреки законодательству Украины и «с нарушением международных норм». Саакашвили подчеркнул, что у Порошенко есть достаточное количество времени до второго тура президентских выборов, чтобы «поступить по закону», а не «незаконно и подло».

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Гражданином Украины Саакашвили стал в 2015 году, за день до назначения на пост губернатора Одесской области. Он активно критиковал действия киевских властей и делал громкие популистские заявления.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили выданного ему ранее гражданства Украины «из-за недостоверной информации в анкете». Саакашвили в феврале того же года зарегистрировал политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко и обвиняя его в коррупции.

Кроме того, Саакашвили организовал ряд протестных акций с целью добиться отставки правительства и импичмента президенту Украины под названием «Марш за импичмент». Марши проходили трижды в декабре 2017 года и два раза в феврале 2018-го. Акции 10 и 17 декабря сопровождались беспорядками. 17 декабря Саакашвили призвал своих сторонников захватить Международный центр культуры и искусств в Киеве с целью его дальнейшего использования в качестве штаба.

В феврале 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками госпогранслужбы Украины в одном из ресторанов Киева и выслан в Польшу. После этого Саакашвили уехал к своей семье в Нидерланды, где получил временное удостоверение личности. Там он зарабатывает лекциями по политологии в университете.

Миграционная служба Украины сообщила, что Порошенко аннулировал украинское гражданство Саакашвили из-за того, что тот предоставил недостоверную информацию при его получении.

Отметим, что в Грузии, откуда Саакашвили уехал в 2013 году, ему грозит до 11 лет лишения свободы. На родине бывшему президенту могут предъявить обвинения по нескольким тяжким статьям уголовного кодекса — в Тбилиси Саакашвили обвиняют по делам об убийстве Сандро Гиргвилиани, растрате государственных средств, жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также захвате и отъеме телекомпании «Имеди».

После первого тура президентских выборов 31 марта Саакашвили объявил, что намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах 21 апреля. По мнению Саакашвили, на Украине «произошла революция», а Зеленский «победит во втором туре без всякого сомнения». Однако Саакашвили добавил, что «его дальнейшие планы связаны не с Украиной, а с Грузией».

1 апреля Михаил Саакашвили заявил, что пока не будет возвращаться на Украину. «Мой билет на 1 апреля был куплен на случай, если Порошенко не выйдет во второй тур. Пока я этого не вижу», — подчеркнул Саакашвили.

Ранее находящийся в изгнании политик заявил, что имеет на руках электронный билет и намерен вернуться на Украину сразу же после выборов. Саакашвили был уверен, что украинские пограничники не стали бы его задерживать.

После объявления Саакашвили о своем намерении приехать в страну генеральная прокуратура Украины возобновила расследование в отношении экс-президента Грузии по подозрению в попытке госпереворота, передает НСН.

Накануне, в день выборов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили — «серьезный дипломат и консультант» для всех сегодняшних политиков. Шоумен добавил, что «Саакашвили <...> пусть приезжает», а кроме того — он защищает украинскую демократию в Европе. По словам самого Саакашвили, Зеленский «не похож на традиционных политиков». В фейсбуке он также предположил, что Зеленскому нарочно задали провокационный вопрос о бывшем главе Одесской области.

«Пусть убирается в свою Грузию» — большинство украинских «политиков» ответили бы так», — добавил Саакашвили, передает ФАН.