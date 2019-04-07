Конфликт обострился: МИД Венгрии вызвал украинского посла

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало украинского посла в Будапеште Любовь Непол в связи с отказом во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену. Политик собирался приехать в Ужгород, чтобы принять участие в праздновании 30-й годовщины со дня основания Общества венгерской культуры Закарпатья.

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Келемен заявил, что «на украино-венгерской границе пограничники держали его около часа, а после объявили — без объяснения причин — о запрете на въезд до 2020 года». По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, венгерскому деятелю действительно запрещен въезд.

«Пограничники выполняли поручения одного из правоохранительных органов Украины о запрете ему во въезде», — заявил Слободян в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Хунор Келемен в свою очередь отметил, что предъявил дипломатический паспорт Румынии. После отказа на въезд на Украину он сообщил об инциденте в МИД Румынии.

Венгерский МИД назвал действия украинских пограничников «неприемлемыми».

Осенью 2018 года МИД Украины объявил консула Венгрии в закарпатском городе Берегово Матяша Силади персоной нон грата. Дипломату была вручена соответствующая нота, он должен покинуть украинскую территорию в течение 72 часов.

«МИД Украины ожидает, что венгерская сторона в будущем воздержится от любых недружественных шагов по отношению к Украине», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Кроме того, в Киеве потребовали, чтобы должностные лица, представляющие венгерские власти, прекратили нарушать законы Украины.

Украинских граждан венгерского происхождения Киев «рассматривает как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами» и призывает к этому «венгерских партнеров».

Украинско-венгерские отношения ухудшились после того, как в сети был опубликован видеоролик, на котором видно, как в венгерском консульстве в городе Берегово выдают паспорта Венгрии гражданам Украины, являющимся этническими венграми.

24 сентября министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что на Украине усилились мадьярофобские настроения, что можно связать с грядущими выборами президента страны.

3 октября глава венгерского МИДа Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о нарушении прав венгерского меньшинства на Украине. Таким образом Сийярто прокомментировал его внесение в базу данных «Миротворца». Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в настоящее время «есть и более серьезная проблема».

«Уже обеспеченные права венгерского населения на Украине постоянно нарушаются. Мое включение в список — это не проблема, намного большая проблема то, что закон об образовании, который нарушает права венгерского национального меньшинства, все еще не пересмотрен», — заявил Сийярто.

Он добавил, что Будапешт заинтересован в добрососедских контактах с Киевом, однако президент и правительство Украины свели на нет хорошие отношения между странами.

В конфликте между Венгрией и Украиной Киев усмотрел «русский след». Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в видеообращении обвинил Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатской области страны. По словам Климкина, Москва будет использовать разногласия между Украиной и Венгрией для дестабилизации в стране в целом и в Закарпатье в частности.

«Я предостерегаю всех от наездов на венгров в Закарпатье, наоборот мы должны помочь нашей венгерской общине… Мы будем действовать вежливо, но очень жестко и последовательно»,

— заявил Климкин.

В Закарпатской области Украины проживают представители венгерского этнического меньшинства. Этот вопрос — камень преткновения в отношениях между двумя странами. Особенно этот момент обострился после выступлений украинских националистов и принятия Киевом нового закона «Об образовании», в котором вводится запрет на обучение на родном языке. В Венгрии считают, что документ ограничивает права этнических венгров, проживающих в Закарпатье, сообщает НСН.

В феврале 2019 года глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что украинское правительство приняло «полуфашистский» закон об образовании, согласно которому все обучение в республике к 2020 году будет вестись на украинском языке. Как отметил Гуляш, украинский кабмин «попирает права меньшинств». Будапешт по-прежнему ожидает, что Украина внесет изменения в законодательство.