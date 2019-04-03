Первый после Назарбаева: глава Казахстана прилетел к Путину. LIVE

- 546941 просмотр Мартиросян врезал Васильевой за интимные откровения
- 490822 просмотра Не стало звезды сериала «Улицы разбитых фонарей»
- 384112 просмотров Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
- 256958 просмотров Мощный взрыв в Петербурге: кто стоит за ЧП в военной академии
- 251647 просмотров Отец Началовой: мне позвонили и сказали, что все
- 235563 просмотра За что москвичи заживо сожгли женщину с тремя детьми
- 211391 просмотр Дурной знак? Директор Началовой перебежал к Лолите
Каких-либо сюрпризов от нового президента Казахстана ожидать не приходится. Он, например, уже пообещал беречь дружбу с Россией и заявил, что двусторонние отношения могут являться «эталоном» межгосударственных отношений.
«Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», — сказал Токаев накануне встречи с Владимиром Путиным.
Переговоры президентов пройдут в узком и расширенном форматах, также запланирована встреча с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.
Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата.
Как сообщает РИА «Новости» борт президента Казахстана приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2» в 11.00 мск. У трапа главу государства встречали руководитель департамента протокола министерства иностранных дел РФ Игорь Богдашев и посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Почетный караул, приветствовавший казахстанского лидера, исполнил гимны двух стран.
В пресс-службе Токаева рассказали, что повестка дня встречи лидеров «содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы». По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.
В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны обсудят ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные вопросы региональной повестки дня.
Токаев вступил в должность совсем недавно. 19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, до этого он занимал пост председателя сената (верхней палаты) парламента страны.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Визит в Москву стал для Токаева первым международным визитом в должности главы государства. Он прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина.