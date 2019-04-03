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Первый после Назарбаева: глава Казахстана прилетел к Путину. LIVE

Путин проводит переговоры с новым президентом Казахстана — онлайн

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве. Визит в Россию стал первым международным визитом для нового президента Казахстана, от которого ждут продолжения политики Нурсултана Назарбаева. «Газета.Ru» следит за ходом переговоров в режиме онлайн.
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14:54

Каких-либо сюрпризов от нового президента Казахстана ожидать не приходится. Он, например, уже пообещал беречь дружбу с Россией и заявил, что двусторонние отношения могут являться «эталоном» межгосударственных отношений.

«Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», — сказал Токаев накануне встречи с Владимиром Путиным.

14:39

Переговоры президентов пройдут в узком и расширенном форматах, также запланирована встреча с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата.

14:23

Как сообщает РИА «Новости» борт президента Казахстана приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2» в 11.00 мск. У трапа главу государства встречали руководитель департамента протокола министерства иностранных дел РФ Игорь Богдашев и посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Почетный караул, приветствовавший казахстанского лидера, исполнил гимны двух стран.

14:15

В пресс-службе Токаева рассказали, что повестка дня встречи лидеров «содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы». По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.

14:10

В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны обсудят ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные вопросы региональной повестки дня.

14:05

Токаев вступил в должность совсем недавно. 19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, до этого он занимал пост председателя сената (верхней палаты) парламента страны.

14:00

Добрый день, дорогие читатели! Сегодня состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Визит в Москву стал для Токаева первым международным визитом в должности главы государства. Он прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина.