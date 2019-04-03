Первый после Назарбаева: глава Казахстана прилетел к Путину. LIVE

Каких-либо сюрпризов от нового президента Казахстана ожидать не приходится. Он, например, уже пообещал беречь дружбу с Россией и заявил, что двусторонние отношения могут являться «эталоном» межгосударственных отношений.

«Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», — сказал Токаев накануне встречи с Владимиром Путиным.