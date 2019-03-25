Останется на Украине: озвучены планы Порошенко после выборов

Президент Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах, назначенных на 31 марта, переименует свою партию «Блок Петр Порошенко» — убрав из нее свое имя — и уйдет парламентарием в Верховную Раду, сообщают украинские СМИ.

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Однако, в случае победы на выборах, нынешний глава государства хочет предложить первый номер списка своей партии нынешнему председателю правительства Украины Владимиру Гройсману, уверяют СМИ.

В свою очередь, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, которая претендует на пост президента Украины, уверена в своей победе. В случае, если результаты выборов будут не в ее пользу, экс-премьер-министр может оспорить итоги голосования, заявив о нарушениях, передает ФАН.

«Юля не верит, что Порошенко может честно выиграть. Это невозможно без скупки, каруселей и фальсификации... И в рейтинг Зеленского Тимошенко также не верит. Она считает его надутой пустышкой. Поэтому она видит себя во втором туре и верит, что может выиграть», — рассказал один из штабистов экс-премьера.

Более того, политик намекнула на возможность нового Майдана, если выборы пройдут с нарушениями. При этом, фальсификации политик связывает с Порошенко. Лидер «Батьковщины» уже не один раз обвиняла нынешнего президента Украины в подкупе избирателей.

«Я знаю, что за последние годы они довели страну до того, что украинцы не воспринимают ни президента, ни его коррумпированное окружение. Если они продолжат подготовку к масштабной купле выборов, то украинцы этого терпеть не будут. А как бороться за свои права украинцы знают и умеют», — указывала Тимошенко.

Другой кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, который является абсолютным лидером в предвыборных опросах среди жителей страны, заявил, что не собирается организовывать протесты в случае своего поражения. По его словам,

на Украине и так «проливается достаточно крови». Он подчеркнул, что не планирует поднимать новый Майдан.

В понедельник 25 марта Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому рейтинг Владимира Зеленского превысил 30%. Как отмечается, исследование было проведено с 14 по 22 марта.

«Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев», — говорится в комментарии.

На втором месте находится Петр Порошенко с 17,1%, а за ним следует Юлия Тимошенко с показателем 12,5%, передает НСН.

В начале нынешнего месяца бывший украинский министр экономики Владимир Лановой заявил, что Порошенко намерен совершить побег из своей страны. По его словам, глава государства «затягивает войну» ради получения доходов, а за этот год он задекларировал в 82 раза больше, чем за прошлый. Лановой также напомнил о том, что Порошенко хочет продать завод «Ленинская кузница».

«Это позволяет сделать вывод о подготовке его бегства с Украины из-за безнадежности победы на выборах», — указал экс-политик.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов также указывал на реальную возможность со стороны Порошенко оставить Украину при удобном случае.

«Вот для нее все сделать готовы. Но она не хочет жить по правилам, учиться и трудиться. Ей подавай легкое и доступное богатство. Вот так выглядит желание Порошенко переметнуться в Европу.

Он готов отдать свою страну на пользование европейским структурам. Для него где хорошо — там и Родина»,

— указывал парламентарий.

В июне прошлого года Порошенко решил оспорить законность лишения Виктора Януковича должности главы государства в 2014 году. Официальное обращение Порошенко в КСУ было зарегистрировано и размещено на сайте суда.

Действующий президент указал на то, что при лишении Януковича поста был нарушен ряд статей конституции Украины. В частности, Януковича отстранили от должности в обход процедуры импичмента.

Некоторые украинские политики и общественные деятели критически отнеслись к действиям Порошенко, указав, что таким образом он пытается обезопасить себя от подобного сценария в будущем. В частности, об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Президент Порошенко оспаривает в Конституционном суде мой закон о лишении Януковича звания президента. Зачем он это делает?! Разве что примеряет на себя судьбу Януковича», — написал Ляшко в фейсбуке.

Украинский журналист Александр Дубинский также предположил, что Порошенко опасается сценария, при котором он может лишиться президентской должности в обход процедуры импичмента.