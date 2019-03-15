Скандал в Госдуме: следствие против депутата Белоусова

«Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал адвокат экс-депутата Игорь Трунов, которого цитирует ТАСС. Он добавил, что в суде объявлен перерыв из-за просьбы прокуратуры согласовать позицию со своим руководством.

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Однако Ленинский суд Екатеринбурга отказался заключать Белоусова под стражу. У следствия есть всего трое суток до того, как постановление вступит в силу, чтобы обжаловать этот отказ.

В декабре 2018 года Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности. Речь идет о получении взятки в 3,2 млрд. рублей за оказание покровительства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственные органы.

Совладелец компании «Макфа», которая выпускает макаронные изделия, Белоусов впервые попал в Госдуму в 2011 году по спискам партии «Единая Россия» от Челябинской области.

В 2016 году он задекларировал доход своей супруги в размере 55,7 млн рублей, благодаря чему она вошла в десятку самых богатых жен депутатов.

Как считает следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года депутат совместно с тогда еще организованной группой получил от руководителя холдинга взятку в сумме более 3,2 миллиардов рублей за оказание покровительства.

Как заявляли правоохранители, Белоусов действовал совместно с тогдашним губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, который в свое время был председателем директоров «Макфы». Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, перед этим пять лет работал в должности мэра Челябинска. Он также был депутатом Госдумы.

В 2017 году Свердловский областной суд санкционировал заочный арест экс-главы Челябинской области Юревича.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Сам Юревич в настоящее время находится за границей. В России была выдана санкция на его заочный арест, кроме того, экс-губернатор был объявлен в международный розыск.

Депутаты Госдумы нередко попадают в поле зрение правоохранителей.

В 2015 году следствие возбудило дело против депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова, обвинив его в применении насилия в отношении представителя власти. Дело было возбуждено лишь спустя несколько лет после самого инцидента, который произошел в конце 2011 года.

По версии следствия, Бессонов организовал несогласованный с властями митинг у здания резиденции полпреда президента в ЮФО. Несмотря на заступничество коллег по партии, неприкосновенность с Бессонова была снята и в декабре 2018 года он был осужден на три года условно.

В ноябре 2010 года правоохранителями по подозрению в мошенничестве был объявлен в розыск депутат Госдумы от ЛДПР Ашот Егиазарян. В настоящее время Егиазарян живет в США. Ранее американские правоохранительные органы отказали в его выдаче России, считая, что он может быть подвергнут политическим преследованиям.

В розыске находится и другой депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов.

Правоохранительные органы подозревают его в вымогательстве $200 тыс. у бизнесмена Вячеслава Жарова. Расследование по этому делу ведется с сентября 2012 года.

В СМИ сообщалось, что совладелец строительной фирмы «Арт-строй» Вячеслав Жаров решил продать свою долю партнерам и потребовал у них 114 млн руб. компенсации. Взыскать эту сумму ему не удалось, и тогда, по версии Следственного комитета, Митрофанов вместе со своим помощником Александром Деревщиковым, а также Радишем Саутиевым и судебным приставом Али Кодзоевым предложил Жарову за $200 тыс. уладить вопрос при помощи «административного ресурса».

В мае 2012 года в холле гостиницы «Ренессанс» при получении части взятки в размере 2,25 млн рублей оперативники задержали Саутиева и Деревщикова. Кодзоеву удалось скрыться, сейчас он находится в федеральном розыске. Там же был Алексей Митрофанов, но его от задержания спасла депутатская неприкосновенность. Впоследствии неприкосновенность с Митрофанова сняли, но задержать его следователи не смогли. По различным данным он находится за границей.