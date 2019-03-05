Арабская весна 2.0: в Алжире разгорается революция

Число манифестантов на центральных площадях и улицах постоянно увеличивается. Полиция перекрывает основные улицы, чтобы помешать продвижению участников акций протестов к зданию администрации президента и Конституционного совета. Силовики, как передает с места событий ТАСС, используют против демонстрантов водометы.

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Катализатором протестов стало решение президента Алжира Абделя Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на первый пост государства уже в пятый раз. Конституция Алжира не ограничивает число президентских сроков.

Между тем сам виновник протестов в настоящее время находится в больнице Женевы в критическом состоянии. Врачи скорой планировали провести операцию, но состояние здоровья главы государства не позволило это сделать. Медики опасаются, что сердце 82-летнего Бутефлика не сможет выдержать наркоза.

Проблемы со здоровьем у алжирского президента начались уже давно. В 2013 году Бутефлика пережил микроинсульт. С тех пор он передвигается на инвалидной коляске и редко появляется на публике. Даже о своем намерении выдвинуться на пятый срок он объявил не лично, а с помощью письма.

Сейчас, находясь в швейцарской больнице, Бутефлика обратился к протестующим с новым письмом, сказав, что в случае своей победы он не будет оставаться на президентском посту полный срок, однако его противников это не удовлетворило.

Как заявил телекомпании «Аль-Джазира» один из лидеров протестного движения и заместитель главы движения «Объединение за культуру и демократию» Реда Боудраа, действия президента страны — «это новый маневр режима в попытках выиграть время». Он отметил, что протестующие не верят обещаниям президента уйти в отставку в ближайшем будущем.

«Как старый солдат, он отказывается уходить, но это ввергло его богатую нефтью и газом страну в пучину кризиса», — пишет о Бутефлике издание The New York Times.

Весна прошла стороной

Ветеран алжирской политики, который с середины 1950-х годов участвовал в борьбе за независимость от Франции, Бутефлика стал президентом страны в 1999 году. В те времена он пользовался популярностью среди населения страны, так как с его именем связано окончание многолетнего конфликта между правительством и исламистами.

В 2011 году во многих странах региона вспыхнули события так называемой «арабской весны», которые способствовали падению местных авторитарных правительств.

Так, президент соседнего с Алжиром Туниса Зин аль-Абидин Бен Али бежал из страны. В Египте пала власть многолетнего президента Египта Хосни Мубарека, а к власти пришли «братья-мусульмане» (организация запрещена в России) во главе с Мохамедом Морси. Правда, его правление было недолгим, и вскоре их сместили военные во главе с генералом Абдель Фаттах ас-Сиси.

Опытный политический игрок Бутефлика смог удержать власть, пойдя на уступки оппозиции и приняв законы по демократизации политической системы страны. Благодаря этим реформам было принято более либеральное законодательство о выборах и отменен многолетний режим чрезвычайного положения. Однако в последние годы недовольство политиком росло из-за коррупции и плохого состояния экономики страны.

Старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов называет Бутефлику «харизматичным президентом», который немало сделал для страны, отмечая при этом, что

«протесты — это сигнал для правящей элиты».

Протесты усугубляются экономической ситуацией в стране, безработицей и нехваткой жилья, поясняет эксперт. Львиная доля доходов Алжира приходится на продажу нефти, страна так и не смогла за многие годы дифференцировать свою экономику. Увеличить доходы мог бы помочь туризм — в стране много красивых мест, но эта отрасль пока находится в зачаточном состоянии.

«Пока средства, которые Алжир направляет на диверсификацию своей экономики, в значительной степени уступают тем тратам, которые государство несет на поддержание государственных предприятий, социальные выплаты и оборону», — отмечается в одной из экспертных статей на сайте Института Ближнего Востока.

Идут часы президента

Желание президента выиграть время, несмотря на растущие протесты, может быть связано с тем, что президент и его сторонники пытаются найти преемника. «Правительство ищет пути, чтобы продолжить возможность сохранить власть после ухода Бутефлики», — говорит ведущий эксперт вашингтонской аналитической группы GSA Теодор Карасик.

Долгов из Центра арабских исследований Института востоковедения РАН отмечает, что

протесты пока не выдвинули харизматичную фигуру, сопоставимую с Бутифликой, а легальная оппозиция в парламенте «не претендует на то, чтобы взять власть в стране».

При этом группировки исламистского толка подавлены и разрознены, говорит эксперт. «Протестные силы неспособны повести людей за собой», — говорит Долгов.

В свою очередь, Теодор Карасик отмечает, что фактор исламистов, «за которыми пристально наблюдают, учитывая прошлое страны», нельзя списывать со счетов. При этом эксперт считает, что процессы в стране могут разворачиваться стремительно: «Правительство Алжира понимает, что часы тикают».

В случае ухода с политической арены нынешнего президента, который остается для многих символом стабильности, в Алжире может начаться свой вариант «арабской весны», предупреждает в комментарии на сайте Валдайского клуба его программный директор Борис Барабанов: «…исламское политическое движение, которое никуда не исчезло, очень быстро наберет силу».

В бывшей метрополии Алжира Франции пока молчат по поводу происходящего в этой стране. Как отмечает французский телеканал RFI, активно высказываясь по поводу событий в Венесуэле, Макрон сохраняет молчание.

Эксперты телеканала объясняют это пониманием французских властей, что неосторожно сказанное слово может напомнить об истории колониального прошлого.

Кроме этого в Париже опасаются, что в случае, если ситуация в стране выйдет из-под контроля, во Францию хлынут многочисленные беженцы из Алжира.

Стоит отметить, что о том, что происходит в Алжире, во Франции узнают не из новостей из далекой страны. Протесты против решения президента Алжира выдвигаться на пятый срок прошли в Париже 3 марта. Они были организованы местной алжирской диаспорой во Франции. В них приняли участие более 6 тысяч человек.

За протестами в Алжире следят и в России, так как между странами существует немало торговых и политических связей — в свое время Алжир был одним из крупных партнеров СССР в регионе.

Для Москвы предпочтительнее всего была бы стабильность в стране и сохранение нынешней власти, пусть и без Бутифлики, говорят эксперты по региону.

По поводу событий в Алжире высказался пока лишь Владимир Жириновский. В понедельник он сказал журналистам, что Бутифлика «совсем обнаглел», когда решил выдвигаться на пятый срок.