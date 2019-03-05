«Окажет благоприятное влияние»: Италия хочет видеть Россию в ПАСЕ

Председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико выступил против санкций и ограничительных мер, наложенных на российских коллег. К тому же он предположил, что возвращение России в ПАСЕ оказало бы благоприятное влияние на работу организации.

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«Участие России в работе этой организации является основополагающим для решения проблем, которыми занимается Совет Европы. В противном случае мы будем отрицать сам принцип межпарламентского диалога», — подчеркнул Фико, по мнению которого Россия и Италия должны взаимодействовать для «решения глобальных проблем».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов обратил внимание, что Италия довольно часто занимает конструктивную позицию по определенным вопросам. К примеру, он напомнил, что Рим отказался признать временным главой Венесуэлы самопровозглашенного и признанного рядом западных стран «исполняющим обязанности президента» Хуана Гуайдо.

«Италия уже не раз демонстрировала свою особую позицию, достаточно вспомнить историю с Венесуэлой. И со стороны различных политических сил: это и «Лига Севера», и «Вперед, Италия» — звучали идеи о том, что санкционный режим неэффективен», — сказал член верхней палаты российского парламента ФАН.

Собеседник агенства пояснил, что

антироссийские санкции наносят странам Евросоюза экономический ущерб. Особенно страдают те государства, которые не обладают мощной экономикой. При этом выгоды от этого предприятия не получает ни одна страна.

«Дело в том, что многие европейские страны платят за санкции ту цену, которую платить просто не хотят. Они понимают, что им это невыгодно. Если главный плательщик, Германия, пока еще готова платить во имя атлантической солидарности, фактически финансируя амбиции Вашингтона, то страны с более слабой экономикой несут потери, которые с их точки зрения ничем не покрываются», — отметил он.

Довольно неоднозначная ситуация сейчас обстоит с нахождением России в Совете Европы. В конце февраля высокопоставленный дипломатический источник сообщил «Известиям», что Россия может покинуть СЕ после избрания генсека организации. Это произойдет в июне на сессии ПАСЕ. Как отметил собеседник издания, если Россия не будет участвовать в выборах генсекретаря, а ее права не будут полностью восстановлены, это будет свидетельствовать о «глубочайшем кризисе» в Совете Европы.

Вопрос членства России в Совете Европы созревал уже давно. В 2014 году делегацию страны лишили права голоса и ряда значимых полномочий в организации из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. С тех пор вплоть до 2016 года россияне не принимали участия в работе ассамблеи.

В 2015 году в ПАСЕ дважды обсуждали возможность восстановления полномочий российской делегации, но тогда санкции только стали еще жестче. В результате Москва заявила об отказе работать на таких условиях.

Между тем, российская сторона с 2014 по 2016 год оплачивала взносы в СЕ, а в 2017 оплатила лишь треть. В конце июня 2017 года стало известно, что Россия — один из главных плательщиков в бюджет организации — приостанавливает выплату своего взноса в связи с неучастием в работе ПАСЕ.

В январе текущего года Госдума решила не направлять в организацию заявку на подтверждение полномочий членов российской делегации в ассамблее и не платить взносы в Совет Европы, сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил намерение Москвы вернуть взносы, которые она уплатила в Совет Европы за то время, пока российская делегация не участвовала в работе ассамблеи.

«Вот если говорить об отношениях, то, исходя из того, что нам не дали возможность участвовать — причем это было не по нашей вине, а исходя из того решения, которое было принято, — хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея [Совета Европы] России возвратила бы средства, а это деньги большие», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, речь идет о сумме примерно в десять млрд рублей.

«Сумма большая, и нам она, конечно, нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему», — подчеркнул он.

Но в организации деньги возвращать отказались. Как сообщил РИА «Новости» источник в Страсбурге, выплата полного взноса в бюджет СЕ является юридической обязанностью страны, входящей в организацию, поэтому нельзя задним числом оспаривать свои обязательства.

«Пока Россия является страной Совета, она должна платить все, что рассчитано, согласно бюджету, который одобрили все 47 стран организации», — отметил он.