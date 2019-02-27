Трампа под суд? Коэн сдаст президента конгрессу. LIVE

Бывший юрист Трампа расскажет о телефонном разговоре между на тот момент кандидатом в президенты США и Стоуном, состоявшемся в июле 2016 года. По словам Коэна, «Стоун сказал Трампу, что тот только что разговаривал по телефону с [основателем WikiLeaks] Джулианом Ассанжем, который сказал Стоуну, что через пару дней будет массовый выброс электронных писем, которые нанесут ущерб [предвыборной] кампании Хиллари Клинтон».

По его словам, Трамп ответил: «Разве это не здорово». Тем не менее, бывший адвокат Трампа также заявит, что у него нет прямых доказательств сговора Трампа или его штаба с россиянами, чтобы повлиять на выборы 2016 года в его пользу, пишет издание.