Трампа под суд? Коэн сдаст президента конгрессу. LIVE

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Каммингс пересказывает показания Коэна, сделанные им накануне на закрытых слушаниях. Спикер старается оставаться объективным, добавляя ко своим словам, что Коэн неоднократно был замечен в даче ложных показаний.
Но неудачно: 24 конгрессмена проголосовали за то, чтобы продолжить, 17 — нет. «Американский народ имеет право услышать, что он скажет. И самостоятельно решить, верить ему или нет», — говорит спикер, представитель Демпартии Элайджа Каммингс.
Все-таки контроль демократами нижней палаты конгресса ощущается достаточно четко.
Заседание начинается со скандала. Конгрессмен Марк Медоуз, республиканец из Северной Каролины, прерывает вступительное заявление спикера комитете. Он говорит, что Коэн намеренно скрыл свои показания и нарушил правила комитета. Он переехал, чтобы отложить слушание.
Республиканцы инициируют голосование, чтобы отменить слушание.
Тем временем, заседание начинается. Майкл Коэн зашел в зал уверенной походкой с улыбкой на лице. Судя по всему, состоявшиеся накануне закрытые слушания прошли для него неплохо.
Реакция Трампа на всю эту историю достаточно предсказуема — он обвиняет своего бывшего адвоката во «лжи во спасение». Глава США считает, что Коэн в лжесвидетельствует в обмен на сокращение наказания. «Не забывайте, Майкл Коэн уже был осужден за лжесвидетельство и мошенничество… Это ложь, чтобы уменьшить тюремный срок!», — писал Трамп в твиттере в январе. Эта мысль появлялась в его микроблоге еще несколько раз, в том числе и сегодня — всего несколько часов назад.
Кроме того, cогласно заготовленному тексту вступительного заявления, Коэн назовет Трампа «расистом» и жуликом. Бывший адвокат также намерен заявить, что Трамп лично подписал чек на выплату денег «за молчание» двум женщинам.
Бывший юрист Трампа расскажет о телефонном разговоре между на тот момент кандидатом в президенты США и Стоуном, состоявшемся в июле 2016 года. По словам Коэна, «Стоун сказал Трампу, что тот только что разговаривал по телефону с [основателем WikiLeaks] Джулианом Ассанжем, который сказал Стоуну, что через пару дней будет массовый выброс электронных писем, которые нанесут ущерб [предвыборной] кампании Хиллари Клинтон».
По его словам, Трамп ответил: «Разве это не здорово». Тем не менее, бывший адвокат Трампа также заявит, что у него нет прямых доказательств сговора Трампа или его штаба с россиянами, чтобы повлиять на выборы 2016 года в его пользу, пишет издание.
Также Коэн расскажет во время дачи показаний перед конгрессом, что Трамп был осведомлен, что его советник Роджер Стоун общался с WikiLeaks о возможной публикации полученных с помощью хакерского взлома электронных писем Национального комитета демократической партии США.
Во время своих показаний Коэн также планирует прокомментировать информацию издания BuzzFeed о том, что президент США Дональд Трамп приказал ему лгать перед конгрессом о бизнесе в России во время предвыборной кампании 2016 года.
Сначала эта история возобновила призывы к импичменту Трампа, пишет издание. Однако после материал был поставлен под сомнение из-за комментария офиса специального прокурора США Роберта Мюллера, который пошел на редкий шаг и заявил, что информация была некорректной.
«Он [Коэн] точно объяснит, почему он солгал и как он стал лгать», — сказал источник.
О том, что слова Коэна докажут факт незаконных действия президента США, пишет издание Politico со ссылкой источника, осведомленного о показаниях экс-адвоката Трампа.
Источник утверждает, что Коэн намерен предоставить документ, связанный с выплатой денег в обмен на молчание американской порноактрисе Сторми Дэниелс.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн дает показания конгрессу, которые, как ожидается, позволят привлечь президента США к уголовной ответственности. Слушания начнутся в 10 утра по местному времени (18.00 мск) в комитете по надзору правительственной реформе палаты представителей.
Мы будем следить за заявлениями Коэна в текстовой онлайн-трансляции.