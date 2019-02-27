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Трампа под суд? Коэн сдаст президента конгрессу. LIVE

Экс-адвокат Трампа выступает в конгрессе, чтобы привлечь его к уголовной ответственности

Бывший юрист Трампа Майкл Коэн выступая на слушаниях в американском конгрессе намерен публично обвинить президента США в преступных действиях. Сам Трамп не скрывает своего негативного отношения к Коэну, заявляя, что он «врет, чтобы ему скостили тюремный срок». Тем не менее, его слова наверняка будут использованы представителями Демократической партии для новых нападок на президента. «Газета.Ru» следит за слушаниями в текстовой онлайн-трансляции.
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Трансляция
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18:19

Каммингс пересказывает показания Коэна, сделанные им накануне на закрытых слушаниях. Спикер старается оставаться объективным, добавляя ко своим словам, что Коэн неоднократно был замечен в даче ложных показаний.

18:11

Но неудачно: 24 конгрессмена проголосовали за то, чтобы продолжить, 17 — нет. «Американский народ имеет право услышать, что он скажет. И самостоятельно решить, верить ему или нет», — говорит спикер, представитель Демпартии Элайджа Каммингс.

Все-таки контроль демократами нижней палаты конгресса ощущается достаточно четко.

18:09

Заседание начинается со скандала. Конгрессмен Марк Медоуз, республиканец из Северной Каролины, прерывает вступительное заявление спикера комитете. Он говорит, что Коэн намеренно скрыл свои показания и нарушил правила комитета. Он переехал, чтобы отложить слушание.

Республиканцы инициируют голосование, чтобы отменить слушание.

18:04

Тем временем, заседание начинается. Майкл Коэн зашел в зал уверенной походкой с улыбкой на лице. Судя по всему, состоявшиеся накануне закрытые слушания прошли для него неплохо.

18:00

Реакция Трампа на всю эту историю достаточно предсказуема — он обвиняет своего бывшего адвоката во «лжи во спасение». Глава США считает, что Коэн в лжесвидетельствует в обмен на сокращение наказания. «Не забывайте, Майкл Коэн уже был осужден за лжесвидетельство и мошенничество… Это ложь, чтобы уменьшить тюремный срок!», — писал Трамп в твиттере в январе. Эта мысль появлялась в его микроблоге еще несколько раз, в том числе и сегодня — всего несколько часов назад.

17:55

Кроме того, cогласно заготовленному тексту вступительного заявления, Коэн назовет Трампа «расистом» и жуликом. Бывший адвокат также намерен заявить, что Трамп лично подписал чек на выплату денег «за молчание» двум женщинам.

17:50

Бывший юрист Трампа расскажет о телефонном разговоре между на тот момент кандидатом в президенты США и Стоуном, состоявшемся в июле 2016 года. По словам Коэна, «Стоун сказал Трампу, что тот только что разговаривал по телефону с [основателем WikiLeaks] Джулианом Ассанжем, который сказал Стоуну, что через пару дней будет массовый выброс электронных писем, которые нанесут ущерб [предвыборной] кампании Хиллари Клинтон».

По его словам, Трамп ответил: «Разве это не здорово». Тем не менее, бывший адвокат Трампа также заявит, что у него нет прямых доказательств сговора Трампа или его штаба с россиянами, чтобы повлиять на выборы 2016 года в его пользу, пишет издание.

17:45

Также Коэн расскажет во время дачи показаний перед конгрессом, что Трамп был осведомлен, что его советник Роджер Стоун общался с WikiLeaks о возможной публикации полученных с помощью хакерского взлома электронных писем Национального комитета демократической партии США.

17:40

Во время своих показаний Коэн также планирует прокомментировать информацию издания BuzzFeed о том, что президент США Дональд Трамп приказал ему лгать перед конгрессом о бизнесе в России во время предвыборной кампании 2016 года.

Сначала эта история возобновила призывы к импичменту Трампа, пишет издание. Однако после материал был поставлен под сомнение из-за комментария офиса специального прокурора США Роберта Мюллера, который пошел на редкий шаг и заявил, что информация была некорректной.

«Он [Коэн] точно объяснит, почему он солгал и как он стал лгать», — сказал источник.

17:35

О том, что слова Коэна докажут факт незаконных действия президента США, пишет издание Politico со ссылкой источника, осведомленного о показаниях экс-адвоката Трампа.

Источник утверждает, что Коэн намерен предоставить документ, связанный с выплатой денег в обмен на молчание американской порноактрисе Сторми Дэниелс.

17:30

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн дает показания конгрессу, которые, как ожидается, позволят привлечь президента США к уголовной ответственности. Слушания начнутся в 10 утра по местному времени (18.00 мск) в комитете по надзору правительственной реформе палаты представителей.

Мы будем следить за заявлениями Коэна в текстовой онлайн-трансляции.