Карьерный рост с увольнением: советники Порошенко пытаются его сместить

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника — бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который стал кандидатом в президенты на выборы 31 марта. Об этом сообщает администрация украинского президента.

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«Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)», — говорится в ответе администрации на запрос агентства «Украинские новости».

Указ об увольнении Смешко был подписан 14 января 2019 года. Документы на регистрацию кандидатом в президенты Смешко подал 25 января и был официально зарегистрирован в качестве самовыдвиженца 30 января.

Смешко стал не первым внештатным советником, которого Порошенко освободил от должности. Так, в декабре 2018 года он уволил депутата Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко», председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольгу Богомолец, которая также баллотируется в президенты.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что ведомство получает информацию о подготовке масштабного подкупа избирателей на предстоящих выборах.

«Уже поступает информация о попытках разворачивания масштабного подкупа. Мы внимательно за этим наблюдаем», — сказал глава ведомства.

По словам Авакова, МВД зарегистрировало около 1,5 тыс. нарушений в ходе избирательной кампании, большинство их которых связано с незаконной агитацией, подкупом избирателей и хулиганством.

В подкупе избирателей был обвинен и сам Порошенко. Депутаты партии «Батькивщина» заявили, что команда действующего президента предлагала по 1 тыс. гривен (около $36) за поддержку на выборах. При этом в партии также обвинили действующую власть в провокациях против кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Речь идет о массовых предложениях избирателям 500 гривен (около $18) за поддержку Тимошенко.

Ранее в МВД Украины предостерегли граждан от продажи голосов на выборах. Украинские правоохранители предупредили, что под видом агитаторов от любого кандидата могут скрываться мошенники. Злоумышленники предлагают вознаграждение за голос на выборах, а в качестве «гарантии» требуют предоставить персональные данные, копии документов и просят поставить подпись. В ведомстве сообщили, что, завладев персональными данными, мошенники могут проводить операции с имуществом.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. При необходимости второй тур состоится 21 апреля 2019. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов 3 февраля и 8 февраля объявила полный список кандидатов — на пост президента претендуют рекордное за всю историю страны число из 44 кандидатов.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина», кандидат в президенты Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Согласно данным опроса центра «Социальный мониторинг» и УИСИ от 4 февраля, он является лидером президентской гонки – за него готовы проголосовать 21,9% опрошенных. Далее следует лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 19,2% голосов. За нынешнего президента Украины Порошенко готовы проголосовать 14,8% граждан.

7 февраля стало известно, что Верховная рада законодательно запретила гражданам РФ и лицам, предложенным российской стороной, участвовать в международных наблюдательных миссиях на президентских, парламентских и местных выборах на Украине. Согласно документу, на выборах наблюдателем не может быть гражданин государства, которое признано Верховной радой агрессором или оккупантом.

Целью такой меры является «минимизация рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине», сказано в пояснительной записке.

8 февраля в МИД РФ заявили, что Москва не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы из соображений безопасности. Киев официально уведомил Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ об отказе наблюдателем от РФ в аккредитации, отметили в ведомстве. В связи с этим Россия воздерживается от направления своих наблюдателей на Украину и ставит прозрачность и объективность голосования под сомнение.

«Причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей «золотого стандарта» принципов электорального мониторинга. Киевские власти, по сути, «вытерли ноги» об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», — добавили в российском ведомстве.