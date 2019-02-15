Арестовали храм: община УПЦ пожаловалась ЕСПЧ на Киев

Религиозная община канонической Украинской православной церкви обратилась с жалобой в ЕСПЧ в Страсбурге в связи с силовым захватом храма в селе Птичья Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ).

Реклама

«Община имеет подтвержденное право собственности на здание храма и выиграла все национальные судебные процессы, однако использование храма было фактически заблокировано государственной властью путем его ареста», — говорится в сообщении.

Объединение «Общественная правозащита», которое помогает верующим разобраться в ситуации, направило соответствующее обращение в Совет по правам человека ООН, а также в адрес специального докладчика ООН по свободе религии и убеждений, сообщается на сайте УПЦ.

Отмечается, что со стороны верующих борьба за снятие ареста с храма идет уже на протяжении длительного времени, однако все суды отказывали им в удовлетворении исков. Исключением стало только одно решение от 2 апреля 2018 года, когда арест со здания был снят. «Однако в тот же день на здание храма было совершено нападение, и оно было захвачено вооруженными людьми, при этом полиция не предприняла мер к защите собственника, не освободила храм и не задержала преступников», — подчеркивается в сообщении. Через сутки храм вновь был арестован определением Ровенского городского суда.

Как отмечается в пресс-релизе, верующие рассматривают подобное поведение государства как нарушение статей 8, 9, 11, 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По их мнению, в дела религиозной организации вмешиваются необоснованно, тем самым лишая ее права собственности и возможности эффективной защиты.

Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал решение украинской православной церкви обратиться в Европейский суд по делам человека. «У Украинской православной церкви, думаю, есть совершенно уверенные перспективы победить Украинское государство в Европейском суде и продемонстрировать всему миру, что действия, осуществляемые этой властью с нарушением законодательства, являются абсолютно недемократическими, нарушающими религиозную свободу», — заявил Кипшидзе на брифинге в МИА «Россия сегодня».

Напомним, что силовой захват храмов участился после того, как в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», по итогам которого было объявлено о создании новой «Православной церкви Украины». В начале января патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей передал «томос об автокефалии» главе «новой украинской церкви».

За последние месяцы сообщения об аресте храмов начали поступать с разных концов страны. Так, 9 февраля 2019 года был захвачен храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Онишкивци Шумского района Тернопольской области,

сообщает НСН.

При этом захват храма произошел при поддержке Райгосадминистрации и Нацполиции. «Все так быстро произошло, прихожане и священник даже не успели прийти. Я сразу позвонил начальнику полиции, но он заявил, что «мы не имеем права вмешиваться, у них документы, мы только наблюдаем, чтобы не было драки, все вопросы в Райгосадминистрацию», — сообщил священник Тернопольской епархии Михаил Костюк.

Ситуацию с захватом храма в селе Онишковцы Шумского района прокомментировал профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории Владислав Петрушко, сообщает ФАН. По его мнению, подобные действия сторонников так называемой «новой церкви» уже мало кого могут удивить. «Я бы не сказал, что произошло что-то совсем новое. После того как была создана так называемая Православная церковь Украины, этот процесс интенсифицировался», — заявил Петрушко.

Он также добавил, что под подобные акты даже было подведено «квазиправовое основание» путем принятия на Украине ряда «скандальных законов», таких как инициатива о смене юрисдикции. Кроме того, захвату храмов способствует и поведение местной власти, которая относится к канонической православной церкви «резко враждебно». По словам Петрушко, в частности в администрации Шумского района работают люди, «принадлежащие к раскольническим структурам».

Ранее глава синодального информационно-просветительского центра УПЦ архиепископ Климент также сообщал, что священники «новой церкви» также захватили храм в Черниговской области Украины. Отмечается, что арест храма осуществлялся в сопровождении членов украинской националистической организации С-14. Полиция, в свою очередь, предпочла не вмешиваться в ситуацию.