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Всех к стенке: Трамп вводит режим ЧП в США. LIVE

Трамп вводит режим чрезвычайного положения в США

Дональд Трамп собирается подписать подготовленный конгрессом закон о бюджете, чтобы избежать возобновления шатдауна. Учитывая, что законопроект не предусматривает выделение необходимой суммы для строительства стены на границе с Мексикой, президент США собирается пойти на крайние меры — ввести режим «чрезвычайного положения», чтобы построить стену силами военных. «Газета.Ru» в режиме онлайн следит за развитием событий.
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18:12

12 февраля Трамп заявил, что он «не доволен» предварительной сделкой, достигнутой обеими сторонами в конгрессе, поскольку она далеко не соответствует его первоначальным требованиям.

На этой неделе демократы и республиканцы договорились о сумме $1,375 млрд для возведения пограничного сооружения, размер суммы значительно отстает от требуемых Трампом $5,7 млрд.

Президент США не смог, несмотря на многочисленные попытки договориться с демократами о выделении средств на строительство стены на границе. Объявление ЧП позволит президенту США использовать для сооружения стены средства из резервных фондов, а также привлечь инженерные войска.

18:00

Трамп требовал от конгресса выделить на строительство стены $5,7 млрд, но получил отказ, из-за чего в стране произошел рекордный по продолжительности шатдаун — временная приостановка работы правительственных учреждений.

14 февраля (по Вашингтону) обе палаты конгресса одобрили бюджет Соединенных Штатов до конца финансового года. Однако он предусматривает всего $1,4 млрд. на строительство стены. Это президента США не устраивает.

17:55

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Трамп подпишет одновременно бюджет, о котором договорились партии в конгрессе, и объявит ЧП на границе. По ее словам, национальный режим чрезвычайного положения будет объявлен для того, чтобы прекратить кризис национальной безопасности и гуманитарный кризис на границе.

«Президент вновь выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и обеспечить безопасность нашей великой страны», — заявила Сандерс.

17:50

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня президент США Дональд Трамп должен объявить о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны.

Речь не идет о какой-то реальной опасности на рубежах Соединенных Штатов — ЧП поможет Трампу задействовать деньги из федерального резерва и начать строительство пограничной стены с Мексикой без одобрения конгресса.

Однако, на какие именно меры пойдет Трамп, до сих пор неясно. Будем следить за событиями в режиме онлайн и рассказывать о самом важном.