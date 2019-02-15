Всех к стенке: Трамп вводит режим ЧП в США. LIVE

12 февраля Трамп заявил, что он «не доволен» предварительной сделкой, достигнутой обеими сторонами в конгрессе, поскольку она далеко не соответствует его первоначальным требованиям.

На этой неделе демократы и республиканцы договорились о сумме $1,375 млрд для возведения пограничного сооружения, размер суммы значительно отстает от требуемых Трампом $5,7 млрд.

Президент США не смог, несмотря на многочисленные попытки договориться с демократами о выделении средств на строительство стены на границе. Объявление ЧП позволит президенту США использовать для сооружения стены средства из резервных фондов, а также привлечь инженерные войска.