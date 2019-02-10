Каракас одобрил: Россия внесет в ООН свой проект по Венесуэле

Россия подготовила свой проект резолюции по урегулированию политического кризиса в Венесуэле и внесет его на рассмотрение Совета безопасности ООН. Документ был создан в ответ на американские предложения по решению венесуэльского кризиса, передает ТАСС.

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«Совет Безопасности призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер. Совет Безопасности поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео», — говорится в тексте российского варианта, который, по словам дипломатов, уже одобрили действующие власти Венесуэлы.

Предлагаемый же США документ предполагает отмену результатов президентских выборов, прошедших в прошлом году, и проведение нового голосования. По мнению Вашингтона, СБ ООН должен призвать к «немедленному началу политического процесса, ведущего к транспарентным выборам при участии международных наблюдателей и соответствующим венесуэльской конституции».

Оба варианта документа пока находятся на стадии рассмотрения экспертами и не внесены на рассмотрение Совета Безопасности. Экспертные консультации по поводу обоих резолюций пройдут в начале следующей недели, передает ФАН.

Днем ранее официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что Китай поддерживает усилия международного сообщества по урегулированию в Венесуэле. По ее словам, проблемы Венесуэлы должны решаться народом республики.

Дипломат также добавила, что кризис должен быть разрешен на правовой основе путем мирного диалога.

Хуа Чуньин подчеркнула, что Пекин поддерживает усилия международного сообщества по мирному урегулированию ситуации в Венесуэле, передает НСН.

За день до этого Верховный суд Венесуэлы аннулировал закон о «переходе к демократии», который приняла контролируемая оппозицией Национальная ассамблея страны. Об этом сообщал председатель конституционной палаты верховного суда Венесуэлы Хуан Хосе Мендоса. Суд счел закон недействительным, так как в конституции страны не содержится упоминания о положении, которое «регулировало бы предполагаемый переход».

Сам же президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал свое решение не проводить новые президентские выборы. По его словам, он не считает это необходимой мерой для своих граждан.

«Народу Венесуэлы необходимы восстановление экономики, мир и конституционная стабильность. Для этого надо переизбрать Национальную ассамблею», — заявил глава государства.

Он добавил, что, по его мнению, оппозиция на самом деле не хочет никаких выборов.

«Если мы скажем, что проведем выборы через 30 дней, они начнут придумывать причины, чтобы не идти на них», — заключил Мадуро.

По его словам, по просьбе оппозиции за последние полтора года было проведено шесть выборов, а за последние 20 лет — 25 выборов.

«Проблема в оппозиции, а не в очередных выборах...

В Венесуэле нет дефицита в выборах», — отметил Мадуро.

Венесуэльский лидер добавил, что ближайшие (парламентские) выборы состоятся в 2020 году.

Что касается позиции России, то министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что кризис в Венесуэле можно решить только путем переговоров. Дипломат отметил, что противоборствующие политические силы в Венесуэле следует «усадить» за стол переговоров.

«Иначе это будет просто та самая смена режима, которой Запад занимается уже многократно», — заметил Лавров.

Также он подчеркнул, что ни одна страна не выиграла от насильственной «смены режима».

Глава же латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что переговоры по ситуации в Венесуэле не могут быть «диалогом» о капитуляции. Он отметил, что Россия приветствует инициативу посредников в данных переговорах.

«Что предлагает Россия в контексте происходящего в Венесуэле? Уважение суверенитета. Недопущение деструктивного, включая силовое, вмешательства извне. Диалог.

Если для этого потребуется международное содействие — мы «за». Поэтому приветствуем инициативу Мексики, Уругвая, стран КАРИКОМ. Но, по нашему убеждению, это не может и не должен быть «диалог» о некой капитуляции. Это должен быть диалог о примирении и выходе из кризиса во имя высших интересов суверенной страны и самих венесуэльцев», — сказал дипломат.

Глава же европейской дипломатии Федерика Могерини считает, что решение кризиса в Венесуэле остается за самими гражданами страны.

«Цель контактной группы — не навязывать процессы и решения венесуэльцам, ясно, что решение кризиса должно идти от народа Венесуэлы», — заявила европолитик.

По ее словам, целью работы группы также не является установление прямого посредничества или переговоров.

В конце января Франция, Германия, Испания и Великобритания заявили, что если в течение восьми дней не будет объявлено о новых выборах, они признают президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хауна Гуайдо.