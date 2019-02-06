Приговор — 13 лет: Янукович рассказывает о госизмене. LIVE

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Без фальсификации выборов победить президенту Порошенко невозможно, утверждает Янукович.
Экс-президент Украины задает вопросы касательно того, кто виноват в потере Крыма. Он утверждает, что «настоящие виновники той катастрофы» должны быть названы, только после этого станет понятно, что делать дальше.
«Категорически недопустимо было вмешиваться государству, политикам, президенту в вопросы вероисповедания. Церковь всегда была отделена от государства. На протяжении всей истории независимой Украины никто из президентов не позволял вмешиваться в дела церкви. Конечно, все то, что произошло в украинской православной церкви было направлено не на снижение напряженности, не на поиски объединения государства, а на разделение, вражду, ненависть. Все это еще коснулось очень тонкой ткани такой, как душа человеческая. Те люди, которые взяли на себя эту ответственность, они взяли на себя большой грех. Нельзя было этого делать», — сказал он.
«Такого разгула вседозволенности в Украине никогда не было, население страны стало беднее и вернуть мир в Украину нынешняя власть не желает», — говорит Янукович. Также он заявляет, что в конфликт оказались втянуты страны Европы, США и Россия. По его словам, подавляющее число украинцев не доверяют действующей власти, так как доходы растут только у незначительной части населения. Далее Янукович говорит о том, что граждане массово выезжают за пределы страны на заработки.
Янукович утверждает, что имеет точку зрения на все, что связано с революциями на Украине и государственным переворотом. Он уверен в том, что революции не несут благо государствам и жителям, проживающим на территории страны. Революция, по словам Януковича, несет только разрушение, ухудшение жизней и ненависть. Он также заявляет, что все, что произошло в стране за последнее время, — это самые черные страницы в истории Украины.
«Сейчас в Украине власть находится в руках людей, которые совершали эти преступления, и сегодня они нарушают законы, нарушают Конституцию, назначают виновных, организуют процессы, которые невозможно назвать судами», — говорит Янукович.
Он утверждает, что не может оставаться в стороне от событий, которые происходят на Украине. «Как вы знаете мне пришлось в моей жизни уделять много внимания развитию этого государства и качеству жизни украинского народа», — говорит Янукович и рассказывает о своей политической карьере. — Это моя родина я прожил там 52 года».
Янукович заявляет, что несколько дней назад вернулся в Россию после лечения и благодарит МИА «Россия сегодня» за предоставленную ему возможность дать пресс-конференцию.
Итак, пресс-конференция началась. Виктор Янукович появился в зале, где проходит мероприятие.
Это письмо 3 марта 2014 года постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин зачитал на внеочередном заседании Совбеза ООН. Сторона обвинения рассматривала этот факт как прямое доказательство государственной измены бывшего президента Украины.
Одним из основных доказательств по делу стало обращение Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Как заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, Янукович, «находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и призвал его ввести на Украину оккупационные войска».
Защита Януковича настаивает на его невиновности. «Нет никаких сомнений в том, что суд работал в условиях давления, в условиях управления со стороны государственной власти, сегодняшней власти», — заявил адвокат Александр Горошинский. Другой адвокат Александр Байдык заявил, что приговор будет обжалован
Решение суда зачитывалось около восьми часов. Сам Янукович на заседании в Киеве не присутствовал — приговор ему вынесли заочно. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента задержания Виктора Януковича — оно до сих пор не произошло, поскольку экс-президент находится с 2014 года на территории России. Защита Виктора Януковича заявляла, что сам экс-президент не смог принять участие в суде из-за опасений за свою жизнь.
По одному из пунктов обвинения Януковича все же оправдали: суд не нашел состава преступления по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям». Также суд исключил обвинение в нанесении вреда обороноспособности Украины. Доказать, что Янукович осознавал, что его действия приведут к потере Украиной части территорий, прокуратуре не удалось — доказательства суд счел недостаточными, поскольку обвинение нельзя основывать на предположениях.
По первому пункту обвинения в госизмене в форме «предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины» Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы, по второму — к 12 годам.
В целом, прокуратура вменяла в вину Януковичу преступления по четырем статьям. Януковича обвиняли в государственной измене, в пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
В Москве сегодня состоится пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича. 24 января Оболонский суд Киева признал его виновным по делу о госизмене и заочно приговорил к 13 годам тюремного заключения. Ожидается, что именно решение суда станет центральной темой сегодняшнего выступления экс-президента Украины. Хотя адвокат Януковича Александр Горошинский рассказал, что, «возможно, будут и сюрпризы».