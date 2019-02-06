Приговор — 13 лет: Янукович рассказывает о госизмене. LIVE

Экс-президент Украины задает вопросы касательно того, кто виноват в потере Крыма. Он утверждает, что «настоящие виновники той катастрофы» должны быть названы, только после этого станет понятно, что делать дальше.

«Категорически недопустимо было вмешиваться государству, политикам, президенту в вопросы вероисповедания. Церковь всегда была отделена от государства. На протяжении всей истории независимой Украины никто из президентов не позволял вмешиваться в дела церкви. Конечно, все то, что произошло в украинской православной церкви было направлено не на снижение напряженности, не на поиски объединения государства, а на разделение, вражду, ненависть. Все это еще коснулось очень тонкой ткани такой, как душа человеческая. Те люди, которые взяли на себя эту ответственность, они взяли на себя большой грех. Нельзя было этого делать», — сказал он.