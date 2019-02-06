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Приговор — 13 лет: Янукович рассказывает о госизмене. LIVE

Виктор Янукович дает пресс-конференцию в Москве. Онлайн-трансляция

В Москве проходит пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича, ранее приговоренный к 13 годам лишения свободы за госизмену. Сам Янукович находится с 2014 года на территории России. Как заявил адвокат бывшего президента Украины, пресс-конференция будет посвящена именно решению суда. При этом он также добавил, что мероприятие может принести сюрпризы.
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14:23

Без фальсификации выборов победить президенту Порошенко невозможно, утверждает Янукович.

14:22

Экс-президент Украины задает вопросы касательно того, кто виноват в потере Крыма. Он утверждает, что «настоящие виновники той катастрофы» должны быть названы, только после этого станет понятно, что делать дальше.

«Категорически недопустимо было вмешиваться государству, политикам, президенту в вопросы вероисповедания. Церковь всегда была отделена от государства. На протяжении всей истории независимой Украины никто из президентов не позволял вмешиваться в дела церкви. Конечно, все то, что произошло в украинской православной церкви было направлено не на снижение напряженности, не на поиски объединения государства, а на разделение, вражду, ненависть. Все это еще коснулось очень тонкой ткани такой, как душа человеческая. Те люди, которые взяли на себя эту ответственность, они взяли на себя большой грех. Нельзя было этого делать», — сказал он.

14:18

«Такого разгула вседозволенности в Украине никогда не было, население страны стало беднее и вернуть мир в Украину нынешняя власть не желает», — говорит Янукович. Также он заявляет, что в конфликт оказались втянуты страны Европы, США и Россия. По его словам, подавляющее число украинцев не доверяют действующей власти, так как доходы растут только у незначительной части населения. Далее Янукович говорит о том, что граждане массово выезжают за пределы страны на заработки.

14:15

Янукович утверждает, что имеет точку зрения на все, что связано с революциями на Украине и государственным переворотом. Он уверен в том, что революции не несут благо государствам и жителям, проживающим на территории страны. Революция, по словам Януковича, несет только разрушение, ухудшение жизней и ненависть. Он также заявляет, что все, что произошло в стране за последнее время, — это самые черные страницы в истории Украины.

«Сейчас в Украине власть находится в руках людей, которые совершали эти преступления, и сегодня они нарушают законы, нарушают Конституцию, назначают виновных, организуют процессы, которые невозможно назвать судами», — говорит Янукович.

14:10

Он утверждает, что не может оставаться в стороне от событий, которые происходят на Украине. «Как вы знаете мне пришлось в моей жизни уделять много внимания развитию этого государства и качеству жизни украинского народа», — говорит Янукович и рассказывает о своей политической карьере. — Это моя родина я прожил там 52 года».

14:08

Янукович заявляет, что несколько дней назад вернулся в Россию после лечения и благодарит МИА «Россия сегодня» за предоставленную ему возможность дать пресс-конференцию.

14:05

Итак, пресс-конференция началась. Виктор Янукович появился в зале, где проходит мероприятие.

14:03

Это письмо 3 марта 2014 года постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин зачитал на внеочередном заседании Совбеза ООН. Сторона обвинения рассматривала этот факт как прямое доказательство государственной измены бывшего президента Украины.

13:59

Одним из основных доказательств по делу стало обращение Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Как заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, Янукович, «находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и призвал его ввести на Украину оккупационные войска».

13:54

Защита Януковича настаивает на его невиновности. «Нет никаких сомнений в том, что суд работал в условиях давления, в условиях управления со стороны государственной власти, сегодняшней власти», — заявил адвокат Александр Горошинский. Другой адвокат Александр Байдык заявил, что приговор будет обжалован

13:50

Решение суда зачитывалось около восьми часов. Сам Янукович на заседании в Киеве не присутствовал — приговор ему вынесли заочно. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента задержания Виктора Януковича — оно до сих пор не произошло, поскольку экс-президент находится с 2014 года на территории России. Защита Виктора Януковича заявляла, что сам экс-президент не смог принять участие в суде из-за опасений за свою жизнь.

13:46

По одному из пунктов обвинения Януковича все же оправдали: суд не нашел состава преступления по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям». Также суд исключил обвинение в нанесении вреда обороноспособности Украины. Доказать, что Янукович осознавал, что его действия приведут к потере Украиной части территорий, прокуратуре не удалось — доказательства суд счел недостаточными, поскольку обвинение нельзя основывать на предположениях.

13:40

По первому пункту обвинения в госизмене в форме «предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины» Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы, по второму — к 12 годам.

13:35

В целом, прокуратура вменяла в вину Януковичу преступления по четырем статьям. Януковича обвиняли в государственной измене, в пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины.

13:30

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».

В Москве сегодня состоится пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича. 24 января Оболонский суд Киева признал его виновным по делу о госизмене и заочно приговорил к 13 годам тюремного заключения. Ожидается, что именно решение суда станет центральной темой сегодняшнего выступления экс-президента Украины. Хотя адвокат Януковича Александр Горошинский рассказал, что, «возможно, будут и сюрпризы».