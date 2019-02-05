Донбасская речь: Медведчука обвинили в госизмене

На Украине возбуждено уголовное дело против Виктора Медведчука, председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа». Дело открыто по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Госизмена».

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«5 февраля Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ч.1 ст.111 УК Украины (госизмена)», — написала в фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Первая статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. За госизмену Медведчуку может грозить от 12 до 15 лет.

Представитель генпрокурора заявила, что материалы дела будут переданы в Службу безопасности Украины.

Причиной для возбуждения уголовного дела стало предложение Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Эти высказывания генпрокуратура расценила как публичные призывы к сепаратизму. Более того, как сообщила Саранг, выступление политика можно истолковать как «предоставление помощи России в проведении подрывной деятельности против Украины».

Пресс-секретарь украинской генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что Медведчук «официально пока не является подозреваемым в уголовном деле».

«Пока говорить о доказанности [вины] еще рано, будут проведены соответствующие следственные действия, и по необходимости следователь вручит подозрение (Медведчуку)», — заявил он.

На Украине активно проходит подготовка к президентским выборам. Виктор Медведчук, как одна из ключевых политических фигур страны, не остался в стороне от этого процесса. В конце 2018 года оппозиционные силы Украины решили объединиться в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Депутат Верховной рады Юрий Бойко, выставивший свою кандидатуру в президенты как самовыдвиженец, получил поддержку оппозиционеров.

29 января состоялся съезд партии в рамках подготовки к предстоящим выборам. Медведчук как глава политического совета партии «За жизнь» выступил на съезде с речью, в которой раскритиковал нынешнее правительство Украины. Именно на этом съезде и прозвучали слова, за которые генпрокуратура возбудила уголовное дело против политика.

В своем выступлении он заявил, что главный вопрос, стоящий сегодня перед правительством Украины, — это военные действия в Донбассе, а разрешение этого конфликта — основная задача оппозиционной партии. По словам Медведчука, действующая власть лишь «пытается создать видимость этой мирной политики». При этом у партии есть свой план действий по этому болезненному вопросу, поделился он.

Медведчук подчеркнул, что разрешить сложившуюся ситуацию можно «в четырехугольнике Киев — Донецк — Луганск — Москва».

«Наш план-концепция определяет и предполагает три раздела: законодательный, административный и раздел, касающийся порядка и процедуры его внедрения.

Согласно плану-концепции, который предусматривает создание на Донбассе автономного региона «Донбасс» в составе Украины, который предполагает устройство через органы государственного управления — такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе», — заявил политик.

В своем выступлении Медведчук также отметил, что план, предлагаемый оппозиционной партией, не противоречит конституционным нормам Украины. «Мы не говорим о федеративном устройстве. Мы живем по конституции, которая предусматривает унитарный статус с возможностью статуса автономии для отдельного региона. Это действующая конституция, это мы не хотим изменить, это уже есть», — сказал он.

Подобные заявления не стали для публики сюрпризом. О планах предоставить Донбассу автономию политик говорил и раньше, подчеркивая при этом, что такой статус республике может быть предоставлен только в составе Украины.

«План заключается в том, что сегодня необходимо выполнить политическую часть минских соглашений, внести изменения по особому статусу. Я вижу этот особый статус в предоставлении им автономии, возможности создать свое правительство, свой парламент, однако автономия [должна быть] в составе Украины», — заявлял Медведчук в ноябре 2018 года.

Медведчук в настоящее время считается лидером пророссийски ориентированных политических движений на Украине. Свою репутацию он выстраивал еще с 1998 года. В число основных политических игроков Украины он попал 17 лет назад, когда возглавил администрацию тогдашнего президента Леонида Кучмы. Уже тогда его называли «серым кардиналом» правительства страны.

На протяжении этого времени Медведчук, несмотря на неоднократную смену настроений в стране по отношению к России и Западу, твердо стоял на том, что политический вектор Киева лежит только в одном направлении с Москвой.

Сегодня, несмотря на очевидные разногласия между действующей властью и Медведчуком, президент Украины Петр Порошенко признает, что именно экс-глава администрации Кучмы является самым эффективным переговорщиком в вопросах обмена пленными.

«Мы пытались использовать разные каналы коммуникации. Начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук», — говорил глава государства.

Недооценивать роль Медведчука в этом процессе действительно нельзя. Благодаря ему на Украину вернулись около 500 человек. В возвращении Надежды Савченко, например, роль Медведчука была ключевой. Политик занимается переговорами об обмене пленных с 2014 года. Он также ведет с российской стороной переговоры об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова.

«Когда люди говорят, что я помог освободить 481 человека, и это только с украинской стороны. В целом, их число достигает 800–900 человек. Я знаю, что я единственный, кто может это сделать. Другие пытались и потерпели неудачу», — заявлял он в интервью британской газете The Independent.