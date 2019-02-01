Потеряли $360 млн: в Киеве рассказали о керченском инциденте

Украина потеряла 10 млрд гривен (около $360 млн) из-за прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, когда сотрудники пограничной службы ФСБ РФ задержали украинских моряков за нарушение российской госграницы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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По словам главы украинского ведомства, после произошедшего судовладельцы начали переориентировать свои грузы, находящиеся в акватории Черного моря, в порты, чтобы избежать убытков. Также, по его словам, судовладельцы «неохотно предоставляют во фрахт свои суда», передает НСН.

«После тех событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, потому что понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими», — сказал Омельян.

В ответ на это крымский политолог Владимир Джаралла подчеркнул, что украинские власти сами виноваты в убытках. Так,

агрессивная политика Киева, захват российских моряков и игнорирование правил судоходства в Азове привели к неоднозначным последствиям для украинской экономики,

передает ФАН.

«Как известно, все это было пресечено, однако до сих пор неизвестная судьба капитана судна «Норд», пропавшего на Украине. Заведено даже дело о его убийстве, чтобы вести его розыск. Это все результат действий самой Украины, и господину Омеляну об этом прекрасно известно», — пояснил эксперт.

Аналитик добавил, что Омельян строит свою политическую карьеру исключительно на противопоставлении своей страны России, поэтому украинский чиновник далек от объективности. Специалист также указал на основополагающую важность сотрудничества с Москвой для Киева.

«В последнем квартале прошлого года украинская экономика показала неожиданный рост. Естественно, [президент Петр] Порошенко и его сторонники начали приписывать [успех] себе. Но когда статистические данные стали доступны, выяснилась потрясающая картина: рост украинской экономики произошел исключительно за счет роста торговых связей с Россией: прошли сделки, вырос экспорт и импорт», — резюмировал Джаралла.

В конце ноября прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили «откровенно агрессивные действия» против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.

В конце прошлого года

украинский политолог Михаил Погребинский предрек Киеву многомиллиардные убытки из-за российских санкций.

По словам эксперта, в 2017 году объем украинского экспорта в Россию составил почти $5 млрд., при этом в период с января по октябрь 2018 года он снизился на 7,1%.

«Таким образом, в 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в Россию приблизительно на 20 процентов, если не будут введены новые санкции», — написал Погребинский в фейсбуке.

Он отметил, что совокупные потери составят $1 млрд., и это грозит серьезными последствиями, включая резкий рост отрицательного сальдо внешнеторгового баланса Украины.

Кроме того, по словам аналитика, значительная часть украинских товаров, попавших под российские ограничения, лишится рынка сбыта, что может грозить банкротством компаний и безработицей.

В сентябре 2018 года глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина может потерять около $3 млрд, или 3% ВВП, из-за строительства Россией экспортного газопровода в Европу через Балтийское море «Северный поток – 2». По его словам, проблема СП-2 — это «вопрос выживания» Украины.

«Если у нас не будет газового транзита, это откроет двери для полноценного военного вторжения России в Украину. Это не только вопрос денег «Нафтогаза» или Украины, но и вопрос безопасности. Не только нашей, но и всего Евросоюза», — спрогнозировал топ-менеджер украинской компании.

По его словам,

«все расчеты показывают, что транзита газа через Украину больше не будет», если Россия запустит СП-2.

Интересно, что также осенью прошлого года глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Киев должен возместить ущерб, нанесенный региону за последние годы.

По словам чиновника, украинская сторона должна выплатить компенсацию за убытки, которые жители полуострова понесли из-за враждебной политики властей на Украине.

«Речь идет об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, продуктовой и транспортной блокадах», — уточнил политик.

В марте прошлого года украинские пограничники захватили российское судно «Норд». На борту был экипаж в составе десяти человек. Их обвинили в незаконной ловле рыбы и нарушении порядка пребывания на «временно оккупированной территории» — таковой Киев считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году по итогам референдума.

После буксировки в Бердянск российским морякам запретили покидать судно, у них отобрали паспорта. В течение нескольких дней их удерживали на борту «Норда». Спустя семь месяцев члены экипажа «Норда», кроме капитана судна, смогли вернуться в Крым: российских моряков обменяли на украинских, задержанных за браконьерство и нарушение границы России.