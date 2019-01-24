Порошенко: на Украине может повториться сценарий Венесуэлы

Президент Украины Петр Порошенко сравнил политику президента Венесуэлы Николаса Мадуро с популистскими заявлениями некоторых украинских депутатов и политиков. По словам главы республики, проходящие в последние дни в Венесуэле массовые акции протеста, противостояние властей и оппозиции являются результатом популистской политики президента этой страны Николаса Мадуро.

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«У нас очень большая опасность популизма существует. Те, кто не понимают, что это означает, заявляя, что у нас будет фиксированная цена ниже рыночной на определенные продукты для людей (…) — это то, что делал Мадуро в Венесуэле», — сказал Порошенко на «Украинском завтраке» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

Согласно данным соцопросов, лидером рейтинга на протяжении последних месяцев остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выдвинутая в президенты страны. Она обещала в случае победы на выборах в два раза снизить цену на газ для населения.

Таким образом, СМИ сообщают, что Порошенко сравнил предвыборные обещания Тимошенко с неэффективной политикой Мадуро.

При этом президент Украины отметил, что «миллионы жителей Венесуэлы сказали: «Нет Мадуро, нет популизму».

«Сила Украины — в необратимости реформ. Мы остаемся преданными реформам и привлечению иностранных инвестиций. Любые эксперименты с популистскими мерами не появятся в нашем экономическом путеводителе», — добавил он.

Порошенко также рассказал, что цель действующей власти на Украине — построить здоровую западную экономику на основе предпринимательства, малых и средних предприятий.

«Мы не хотим возвращаться к централизованной экономике. Западный уровень жизни требует западной экономики. Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро», — сказал он.

В свою очередь, Тимошенко не считает, что слова Порошенко о популизме касаются ее. Если бы президент Украины хотел сравнить ее с кем-то, «то сравнил бы», подчеркнула лидер «Батькивщины».

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста, приуроченные к 61-й годовщине Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру. По последним данным в результате массовых уличных протестов погибли 16 человек.

Во время митинга в столице Венесуэлы лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и принес присягу. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Нового президента уже признал 12 стран: США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. Россия это сделать отказалась и выразила поддержку Мадуро.

Ранее агентство Bloomberg сравнило силы двух президентов Венесуэлы, отметив, что Гуайдо обладает поддержкой тысяч людей, вышедших на митинги, а также поддержкой множества правительств иностранных государств, во главе с США, Канадой и Бразилией. Однако Мадуро контролирует силы безопасности, армию, суды, казну и государственную нефтяную компанию, поясняют авторы публикации. На данный момент заявления Гуайдо и притязания на власть носят в большей степени символический характер, отмечает агентство.

Действия оппозиционера — это попытка усилить давление на Мадуро и заставить его уйти в отставку.

Вопрос теперь заключается в том, перейдут ли военные на сторону оппозиции и потребуют ли передачи власти. 35-летний оппозиционный лидер Гуайдо в настоящее время пытается заручиться поддержкой военных офицеров, предлагая амнистию тем, кто дезертирует, добавляет агентство.

«Слово «президент» не имеет значения, пока вы не имеете бразды правления», — подчеркнул профессор политических наук в университете Северной Каролины Грегори Уикс.

Избранный президент Венесуэлы Мадуро обвинил США в попытке провести государственный переворот в стране. Он разорвал все дипломатические отношения с Вашингтоном и дал представителям США 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.