«Изучаем»: Трамп рассказал о задержанном в России шпионе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон «изучает» вопрос о задержании американца Пола Уилана в России по обвинению в шпионаже. В то же время он не привел никаких подробностей по позиции администрации.

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Незадолго до этого арестованного в СИЗО «Лефортово» 48-летнего американца посетил посол США в России Джон Хантсман. Он выразил Уилану свою поддержку и предложил помощь со стороны посольства, указали в комментарии Госдепартамента США. Сообщается также, что

дипломат общался по телефону с семьей задержанного.

В соответствии с обязательствами по Венской конвенции, член американского правительства должен был еще раньше посетить Уилана под стражей. Согласно этой конвенции, консульский доступ к задержанному должен быть предоставлен в течение 72 часов с момента его ареста. Но в связи с приостановкой деятельности американских госорганов осуществить это право не было возможности, так как посольства США хоть и не были закрыты, но работали с сокращенным штатом сотрудников. Американская сторона считает, что могут пройти месяцы, прежде чем дело Уилана будет решено.

О встрече с гражданином США американские дипломаты говорили довольно долго. Еще 2 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона рассчитывает встретиться с задержанным в Москве Уиланом.

«Мы ясно выразили России нашу надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем его обвиняют, и, если задержание не обосновано, мы потребуем его немедленного возвращения», — подчеркнул он.

Уилана задержали 28 декабря в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении гражданина США уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Как сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в российских спецслужбах, Уилана задержали с поличным во время получения им от гражданина России носителя со сведениями, которые представляют государственную тайну.

По данным агентства, это происходило в гостиничном номере московского отеля «Метрополь», где временно жил Уилан. На носителе, как отмечается, был не подлежащий разглашению список лиц, в который, в частности, входили сотрудники спецслужб. Через несколько минут после передачи в номер Уилана вошли представители ФСБ, которые изъяли переданную ему флэш-карту, а самого американца задержали, сообщает «Росбалт».

Там также уточнили, что Уилан около десяти лет назад начал регистрироваться на интернет-ресурсах, которые чаще всего посещают граждане России. По предположению сотрудников российских спецслужб, американские коллеги вычислили некоторых из сетевых знакомых американца в России и разрабатывали их как имеющих доступ к не подлежащей разглашению информации.

Семья арестованного уверена в невиновности Уилана. Они также опасаются за его безопасность. «Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность не вызывает сомнений, и мы верим, что его права будут соблюдаться», — приводят американские СМИ заявление семьи.

Брат-близнец Уилана Дэвид сообщил, что в день задержания, 28 декабря, его родственник был в Москве на свадьбе своего товарища, морского пехотинца. Торжество, по его словам, проходило в престижном отеле в центре Москвы.

По данным американского издания The Washington Post,

Уилан поступил на службу в армию в 1994 году и впоследствии поднялся по служебной лестнице, став старшим сержантом.

У него было две командировки в Ирак: в 2004 и 2006 годах. Его уволили в чине старшего сержанта в 2008 году после того, как его признали виновным в нескольких обвинениях, связанных с воровством.

До недавнего времени Уилан, который хорошо владеет русским языком, работал в американской компании BorgWarner Incorporated с филиалами в 17 странах мира.

Кстати, с момента ареста американца выяснилось, что он со своей страницы в соцсети «ВКонтакте» критиковал деятельность американского телеканала CNN за фейковые новости.

Соединенные Штаты все еще ждут от Москвы объяснений, по какой причине Россия задержала бывшего морского пехотинца США Уилана по обвинению в шпионаже. Там также заявили, что потребуют его немедленного возвращения, если сочтут задержание неуместным, отметил Майк Помпео.

«Мы дали понять россиянам, что ожидаем, что узнаем больше об обвинениях, поймем, в чем его обвиняют, и если задержание не соответствует тяжести деяния, мы потребуем его немедленного возвращения», — отметил Помпео на инаугурации президента Бразилии Жаира Больсонару в городе Бразилиа.

В свою очередь, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ Александр Михайлов заявил, что задержанием гражданина США в России сорвали серьезную операцию американских спецслужб.

Михайлов уверен, что задержание агентов Соединенных Штатов в России крайне редко предают широкой огласке, но если ФСБ сделала это, то, следовательно, акция, которую проводил Уилан, была очень серьезной.

«Бдительность и профессионализм российских спецслужб сорвали запланированную операцию американских коллег», — обратил внимание он.