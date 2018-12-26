От пенсий до подстрекательства: какими законами запомнится 2018 год

Пенсионная реформа

Безусловно, законопроект об изменениях в пенсионной системе стал не просто самой резонансной инициативой года, но и главным политическим событием последних 12 месяцев.

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При этом депутаты подготовили целый ряд норм, которые должны были помочь гражданам пережить такое решение.

В их числе — запрет на увольнение граждан предпенсионного возраста, и обещания прибавки к пенсии. Последним средством оказалось видеообращение президента Владимира Путина, где он объяснил, почему несколько лет до этого выступал против подобных изменений.

Во время обращения Путин заявил о смягчении части положений закона. Например, женщины получат право выхода на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, как это планировалось изначально.

Кроме того, повышение будет поэтапным, каждый год — на полгода.

Кстати лоббистом повышения пенсионного возраста многие годы был Алексей Кудрин, экс-министр финансов, а теперь глава Счетной палаты.

Однако кардинально изменить ситуацию смягчение первоначального варианта законопроекта не помогло. Региональные выборы преподнесли много сюрпризов — электоральный рейтинг ЕР серьезно упал, несколько снизился и рейтинг президента.

По данным ВЦИОМ, на момент середины июня этого года рейтинг партии составлял 45,9%. Предыдущие месяцы он был еще выше и даже переходил за 50%. Однако уже к концу первого летнего месяца он упал до 38,7% и с тех пор до 40% так и не дотягивал. По данным на 28 декабря, он составляет 35,2%. Впрочем, этот показатель на порядок выше, чем у конкурентов. Так, показатель декларируемой поддержки КПРФ составил 15,5%, ЛДПР — 11,8%, «Справедливой России» - 6,5%.

Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 17 по 23 декабря положительно скорректировался до 64,8%. Оценки работы председателя правительства и кабинета министров составили 37,2% и 41,2% соответственно.

Повышение НДС

Помимо пенсионной реформы граждане в новом году, судя по всему, столкнутся и с ростом цен на продукты.

С 1 января россиян ждет повышение НДС с 18% до 20%.

Соответствующее предложение правительство выдвинуло в июне. По оценке профильных ведомств, мера обеспечит поступление более 600 млрд руб. в бюджет ежегодно. В экономическом обосновании к документу указывалась сумма в 620 млрд руб. в год, начиная с 2019 года.

Вырученные средства правительство обещает потратить на решение проблем инфраструктуры, образования и медицины (суммарные расходы по «майскому указу» президента оцениваются правительством в 8 трлн руб.).

Аналитики ждут негативных последствий. По подсчетам департамента исследований и прогнозирования ЦБ, эффект повышения НДС на инфляцию может составить в 0,8-1,25 процентного пункта. Аналитики ждут «с большой вероятностью» в следующем году «временного ускорения инфляции немного выше» целевого уровня в 4%. Банк России отмечал, что увеличение НДС повлияет на стоимость услуг ЖКХ. «В своих оценках влияния НДС на инфляцию Банк России это учитывает», — заявили в ЦБ.

Источник «Газеты.Ru», близкий руководству ЕР, на вопрос «Газеты.Ru», скажется ли повышение пенсионного возраста на выборы в следующем году, мрачно пошутил: «Ты подожди, там еще и НДС повышается». С такими решениями легко партии власти и в следующем году, вероятно, не будет.

Очередные контрсанкции

Этот год, как и многие предыдущие, запомнится прохладными отношениями России с Западом. Неудивительно, что одним из законопроектов в нашем списке стал законопроект о контрсанкциях.

Изначально он предполагал дать возможность правительству запретить ввоз из зарубежных стран продукции конкретных отраслей, в том числе и лекарств. Однако по итогам широкого обсуждения законопроекта перечисление конкретной продукции из него пропало. Также запрещено устанавливаться санкции в отношении «жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России».

Эксперты все равно опасаются применения теперь уже закона. Ведь по факту, он все также может коснуться тех же лекарств. Однако собеседники «Газеты.Ru» в Госдуме все-таки поясняли, что это смягчение, так как теперь эта мера, по крайней мере, не является одной из закрытого перечня возможных.

Закон о подстрекательстве

Одним из самых резонансных, но в итоге не принятых законопроектов этого года стал так называемый «закон о подстрекательстве».

Инициатива предполагала введение уголовной ответственности за соблюдение санкций, принятых в отношении России со стороны Запада.

Например, таким действием могло быть сочтена невыдача кредита компании, попавшей под ограничения со стороны США. Кроме того, документ подразумевал введение уголовной ответственности за «публичные призывы» к исполнению или принятию новых запретов. Впрочем, законопроект опять же вызвал широкую дискуссию.

Предлагались пути к его смягчению, и представители Думы говорили, что готовы пойти на это. Однако внезапно об инициативе просто перестали говорить. Она прошла первое чтение, но после этого ее движение остановилось. Источники «Газеты.Ru» в Думе тогда объясняли, что, во-первых, это связано с желанием подождать действий со стороны властей США по поводу введения новых санкций, а, во-вторых, с нежеланием ухудшить и без того натянутые отношения с западными бизнес-партнерами.

Впрочем, никто не говорит, что инициативу не примут вовсе. О ее судьбе станет известно уже в следующем году.

Запрет на оскорбления в интернете и автономный интернет

Имена сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой, в свою очередь, прославились сразу несколькими резонансными инициативами, касающихся интернета. К четырем из них примкнул депутат Дмитрий Вяткин, и они касаются борьбой с «фейк-ньюс» и оскорблениями властей в интернете.

Если коротко, то депутаты предлагают ввести административную ответственность за распространение неверной информации, если она приведет к серьезным последствиям, а также за критику представителей власти в оскорбительной форме.

За последнее может даже грозить административный арест сроком до 15 суток — правда, пока неясны параметры. Источники «Газеты.Ru» ранее говорили, что, возможно, будет принята норма, что при первичном проступке правонарушитель отделается штрафом, а арест последует только после повторного случая. Кроме того, по запросу от генпрокурора или его заместителей может быть заблокирован доступ к ресурсам, содержащим подобную информацию.

Эти инициативы примечательны тем, что они не встретили полного одобрения даже у источников «Газеты.Ru», занимающихся этой проблематикой со стороны власти. Так что, скорее всего, им все-таки грозят смягчающие поправки. Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин уже заявил, что все эти инициативы пройдут широкое обсуждение.

Еще одна инициатива сенаторов — автономный интернет, суть которого сводится к следующему — настроить с помощью специального оборудования российский сегмент мировой сети таким образом, чтобы в случае ограничений со стороны Запада, он продолжил свою работу.

Но общественность волнуется, что за этой целью могут стоять планы по отключению от мирового интернета с нашей стороны, введению файервола по китайскому образцу или сбору персональных данных россиян. Власти настаивают, что эти опасения безосновательны.

Не без позитива

В противовес резонансным законопроектам, которые были приняты Госдумой, появилось и несколько законодательных инициатив, которые можно назвать позитивными. Так, согласно одной из принятых инициатив,

с граждан России снимется обязанность доказывать отсутствие задолженностей по счетам за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций.

Документ был опубликован на портале правовой информации. Изменения вносятся в статьи Жилищного кодекса.

Также на днях Путин подписал закон, согласно которому сотовые операторы вынуждены будут отказаться от национального роуминга. Это значит, что звонки в другие регионы по мобильному телефону не будут дороже, чем разговоры внутри своего субъекта РФ.

Наконец, была частично декриминализирована резонансная статья 282 уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Согласно правкам, теперь, если такое преступление совершено публично с использованием интернета или через СМИ, то для начала провинившимся будет грозить только административная ответственность. Уголовная будет наступать только в случае повторного правонарушения. Эту инициативу внес президент РФ.