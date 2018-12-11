Дайте согласие: Россия хочет опубликовать переписку о выборах в США

Россия готова обнародовать переписку с США о возможном вмешательстве в выборы, но для этого свое согласие на это должна дать американская сторона, сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

В соответствии с межправительственными соглашениями переписка не может быть опубликована без согласия другой стороны.

Он напомнил, что первоначально США не обращались к российской стороне по официальным каналам. «Действительно, в июне 2016 года в американской прессе и из уст американских политиков, прежде всего, близких к Демократической партии, раздались обвинения в адрес РФ о якобы имевшем место взломе сервера Демократической партии. При этом каких-либо сообщений по официальным каналам, а тогда такие официальные каналы уже существовали между РФ и США, и их предназначением как раз являлась ликвидация возможных конфликтных ситуаций, которые могли возникнуть между странами, мы не получали», — подчеркнул замглавы НКЦКИ.

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По его словам, первое официальное сообщение появилось лишь 31 октября 2016 года. Затем к нему высылался ряд дополнений, в которых содержалась «определенная техническая информация о совершившемся взломе».

Мурашов отметил, что НКЦКИ проанализировал информацию и отправил ответ американской стороне еще до инаугурации нынешнего президента США Дональда Трампа. Он обратил внимание на то, что ответ «носил исчерпывающий характер», отмечает ФАН.

Расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы ведут в США с начала 2017 года.

В мае текущего года комитет по разведке сената США опубликовал доклад, в котором говорится о попытке Москвы повлиять на выборы, в том числе, при помощи хакеров. Полный отчет об активности России в ходе американской выборной кампании, включая «доказательства», — это совершенно секретный документ, потому что в нем указаны источники информации, методы аналитической и контрразведывательной работы американских спецслужб, отмечается в докладе. В то же время там сказано, что основные выводы в несекретной части и резюме полного доклада идентичны.

По мнению сенаторов, связанные с российскими властями хакеры провели сканирование: сканировали на уязвимость сайты избирательных комиссий по меньшей мере в восемнадцати штатах, а в нескольких штатах и вовсе пытались их взломать. Они также считают, что в отдельных случаях хакеры все же смогли проникнуть в базы данных избирателей.

В комитете решили, что кибератаки — это часть более масштабной кампании по вмешательству в выборы, которую Россия проводит на протяжении уже нескольких лет. В то же время они пришли к выводу, что эта деятельность не оказала влияние на результат голосования. Помимо этого сенаторы представили рекомендации по усилению безопасности.

Месяцем ранее комитет по разведке палаты представителей заявлял, что в ходе расследования вмешательства России не было найдено свидетельств сговора Трампа и его команды с Москвой.

Конгрессмены предположили, что главной целью российской стороны было внесение в американское общество недоверия, смятения и раскола. Они уверены, что ей это удалось.

С мая прошлого года расследованием обвинений о связях команды Трампа с Россией занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Он продолжает расследование во всех возможных направлениях, но пока не смог представить никаких свидетельств сговора Трампа или его окружения с Москвой.

Россия неоднократно опровергала обвинения в свой адрес во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти обвинения «абсолютно голословны». Того же мнения придерживается и глава МИД Сергей Лавров, который неоднократно обращал внимание на отсутствие фактов, подтверждающих «вмешательство». К тому же, по его словам, подобные обвинения в адрес России «уже совсем не интересны».

Стоит отметить, что сложившаяся ситуация оказала сильное влияние на американское общество. В преддверии промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись 6 ноября текущего года, газета The New York Times писала, что в стране ощущается «нервозность» по поводу возможного вмешательства в избирательный процесс.

Одна из немногих тайн, окружающих ноябрьское голосование в США, по мнению авторов, заключается в вопросе: не сменила ли Россия тактику после «самых изощренных усилий» по расколу американцев и изменению результатов выборов в государстве.