Штази до конца: в Германии нашли удостоверение майора Путина

Удостоверение сотрудника министерства госбезопасности Германской Демократической Республики (ГДР) вполне могло быть выдано президенту России Владимиру Путину в годы его службы в КГБ СССР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

«Лучше эту информацию получать у наших соответствующих служб, точнее, в СВР, но я могу предположить следующее. Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Поэтому, наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями»,

— подчеркнул Песков.

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Ранее немецкая газета Bild сообщила, что в архивах Штази (неофициальное наименование министерства госбезопасности ГДР) было найдено служебное удостоверение на имя майора Владимира Путина. По данным издания, Путин был сотрудником Штази до конца 1989 года — момента исчезновения ГДР как государства и объединения Восточной и Западной Германий.

На карточке удостоверения значится также подпись Путина. Сам документ был найден в архивном отделе кадров и квалификации управления Штази в Дрездене. Дата выдачи — 31 декабря 1985 года, после «корочки» продлевались каждый квартал.

По словам руководителя отделения по работе с архивами Штази в Дрездене Конрада Фельдьера, удостоверение позволяло работавшему в то время в дрезденском подразделении КГБ СССР Путину проходить в учреждения немецкой госбезопасности беспрепятственно.

Кроме того, действующий российский президент мог не раскрывать информацию, что являлся сотрудником советских спецслужб.

Владимир Путин проходил службу в контрразведке в следственном отделе Ленинградского управления КГБ, начиная с 1977 года. В 1985-1990 годах он работал в ГДР по линии внешней разведки КГБ в территориальном отделе в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома советско-германской дружбы.

Как сообщает ФАН со ссылкой на документальный фильм «Путин», незадолго до окончания службы в Дрездене будущему российскому президенту пришлось в одиночку останавливать толпу демонстрантов, которая шла громить дрезденское отделение Штази. Под угрозой оказалось и здание, где размещалась резидентура КГБ.

Намереваясь противостоять разъяренной толпе, Путин надел форму, но табельное оружие с собой не взял, безоружным выйдя к собравшимся. Спокойно оглядев толпу, Путин тихо сказал на хорошем немецком языке: «Дом хорошо охраняется. Мои люди вооружены, и у них есть приказ открыть огонь, если кто-то войдет». После этих слов демонстранты предпочли ретироваться.

В 2017 году президент России Владимир Путин рассказал журналистам о связи его работы в КГБ СССР с нелегальной разведкой. Путин отметил, что отказаться от близких, родных и привычной жизни могут далеко не все. По словам главы государства, это люди особого склада характера и особых убеждений.

«С таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова», — передает слова Путина НСН.

Ранее на встрече с классными руководителями выпускных классов Путин рассказал, что сначала хотел быть летчиком, но, поразмыслив, решил, что его жизнь сложится неинтересно. После этого он решил стать разведчиком.

В начале сентября 2018 года президент России Владимир Путин рассказал, что он привык анализировать причины неудач, нежели слагаемые успеха. Об этом глава государства сообщил на встрече с победителями олимпиад школьников 2017-2018 года и их наставниками в Сочи.

«Я привык анализировать не то, что меня приводит к успеху, я привык анализировать то, что мне мешает добиваться больших результатов», — заявил Путин.

На вопрос о лидерских качествах, которые помогли ему добиться таких высот, президент затруднился ответить. По его словам, он еще не определил для себя конкретные лидерские качества и причины успеха, а, значит, говорить о них публично пока рано.

В 2015 году Путин, говоря о военной кампании в Сирии против боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ), рассказал о влиянии на свою политику опыта, полученного в детстве в Ленинграде.

«Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым», — подчеркнул президент. Глава государства также заявил, что гордится российскими летчиками, которые принимают участие в операции в Сирии.