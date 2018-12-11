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Штази до конца: в Германии нашли удостоверение майора Путина

В Кремле прокомментировали возможное наличие у Путина удостоверения Штази

Удостоверение Штази вполне могло быть выдано Владимиру Путину в годы его службы в КГБ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, советские чекисты и министерство госбезопасности ГДР были партнерами, поэтому обмена документами «нельзя исключать». Ранее немецкие СМИ сообщили, что Путин якобы был сотрудником Штази до конца 1989 года.

Удостоверение сотрудника министерства госбезопасности Германской Демократической Республики (ГДР) вполне могло быть выдано президенту России Владимиру Путину в годы его службы в КГБ СССР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

«Лучше эту информацию получать у наших соответствующих служб, точнее, в СВР, но я могу предположить следующее. Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Поэтому, наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями»,

— подчеркнул Песков.

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Ранее немецкая газета Bild сообщила, что в архивах Штази (неофициальное наименование министерства госбезопасности ГДР) было найдено служебное удостоверение на имя майора Владимира Путина. По данным издания, Путин был сотрудником Штази до конца 1989 года — момента исчезновения ГДР как государства и объединения Восточной и Западной Германий.

На карточке удостоверения значится также подпись Путина. Сам документ был найден в архивном отделе кадров и квалификации управления Штази в Дрездене. Дата выдачи — 31 декабря 1985 года, после «корочки» продлевались каждый квартал.

По словам руководителя отделения по работе с архивами Штази в Дрездене Конрада Фельдьера, удостоверение позволяло работавшему в то время в дрезденском подразделении КГБ СССР Путину проходить в учреждения немецкой госбезопасности беспрепятственно.

Кроме того, действующий российский президент мог не раскрывать информацию, что являлся сотрудником советских спецслужб.

Владимир Путин проходил службу в контрразведке в следственном отделе Ленинградского управления КГБ, начиная с 1977 года. В 1985-1990 годах он работал в ГДР по линии внешней разведки КГБ в территориальном отделе в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома советско-германской дружбы.

Как сообщает ФАН со ссылкой на документальный фильм «Путин», незадолго до окончания службы в Дрездене будущему российскому президенту пришлось в одиночку останавливать толпу демонстрантов, которая шла громить дрезденское отделение Штази. Под угрозой оказалось и здание, где размещалась резидентура КГБ.

Намереваясь противостоять разъяренной толпе, Путин надел форму, но табельное оружие с собой не взял, безоружным выйдя к собравшимся. Спокойно оглядев толпу, Путин тихо сказал на хорошем немецком языке: «Дом хорошо охраняется. Мои люди вооружены, и у них есть приказ открыть огонь, если кто-то войдет». После этих слов демонстранты предпочли ретироваться.

В 2017 году президент России Владимир Путин рассказал журналистам о связи его работы в КГБ СССР с нелегальной разведкой. Путин отметил, что отказаться от близких, родных и привычной жизни могут далеко не все. По словам главы государства, это люди особого склада характера и особых убеждений.

«С таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова», — передает слова Путина НСН.

Ранее на встрече с классными руководителями выпускных классов Путин рассказал, что сначала хотел быть летчиком, но, поразмыслив, решил, что его жизнь сложится неинтересно. После этого он решил стать разведчиком.

В начале сентября 2018 года президент России Владимир Путин рассказал, что он привык анализировать причины неудач, нежели слагаемые успеха. Об этом глава государства сообщил на встрече с победителями олимпиад школьников 2017-2018 года и их наставниками в Сочи.

«Я привык анализировать не то, что меня приводит к успеху, я привык анализировать то, что мне мешает добиваться больших результатов», — заявил Путин.

На вопрос о лидерских качествах, которые помогли ему добиться таких высот, президент затруднился ответить. По его словам, он еще не определил для себя конкретные лидерские качества и причины успеха, а, значит, говорить о них публично пока рано.

В 2015 году Путин, говоря о военной кампании в Сирии против боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ), рассказал о влиянии на свою политику опыта, полученного в детстве в Ленинграде.

«Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым», — подчеркнул президент. Глава государства также заявил, что гордится российскими летчиками, которые принимают участие в операции в Сирии.