«Не верьте басням. Народ России может быть спокоен»

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин опроверг заявления западных стран о том, чтобы работа российской разведки за рубежом парализована, отмечает ФАН.

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«Не верьте басням, все хорошо. Народ России может быть спокоен», — заявил глава российской разведки РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «благодаря тому, что ряд западных стран выслал российских дипломатов», работа внешней разведки России была «существенно нарушена».

Отношения России и западных стран обострились после того, как бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия был отравлены в британском Солсбери 4 марта. Власти Британии обвинили в причастности к отравлению Москву, указав на то, что Скрипалей, по мнению Лондона, отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок», который якобы производится в России.

В Москве эти обвинения назвали голословными и бездоказательными. Российское внешнеполитическое ведомство направило более 60 нот с требованием предоставить доступ к материалам расследования, но они остались без ответа. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата.

В комментарии РИА «Новости» Сергей Нарышкин также прокомментировал высылку российских дипломатов по обвинению в разведдеятельности. Он заявил, что это вызывает сожаление, поскольку дипкорпус сократился, и это вредно для всех сторон.

«Конечно, мы только сожалеем, что дипломатический корпус сократился. Это вредно и одной, и другой стороне, потому что Россия ответила так же», — отметил он.

О высылке российского дипломата из Словакии по подозрению в шпионаже стало известно 5 декабря. Об этом сообщил премьер-министр республики Петер Пеллегрини на брифинге, который транслировали братиславские сетевые каналы.

«На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО», — сообщил премьер. Он добавил, что российский дипломат покинул страну в течение 48 часов с момента объявления его персоной нон грата.

«С РФ у нас сложились стандартные отношения», — отметил он. По словам Пеллегрини, Словакия неукоснительно выполняет свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом.

Член комитета Госдумы Антон Морозов заверил РИА «Новости», что ответ России на высылку российского дипломата из-за подозрений в шпионаже будет зеркальным.

«Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать», — отметил Морозов.

В то же время он объяснил, что Словакия не обязана предоставлять доказательства причастности российского дипломата к разведывательной деятельности. «Согласно Венской конвенции, они имеют право выслать дипломата, даже если его вина не доказана, а просто они подозревают его в деятельности, несовместимой со статусом дипломата», — уточнил он.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров также предупредил, что Россия не оставит этот инцидент без ответа.

«Россия ответит зеркально на действия Словакии, не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия», — напомнил Джабаров.

Спустя два дня после этого, в пятницу, начальник Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка отчитался о раскрытии агентурной сети российской разведки.

Он заявил, что за пять лет работы ведомству удалось выявить «десятки российских и китайских сотрудников разведки». Всем им служба либо рекомендовала не предоставлять аккредитацию, либо добивалась их высылки из страны.

Таким образом, работа сети российской разведки в Чехии «была полностью парализована к 2018 году», подытожил Коуделка.

Кстати, ранее Служба безопасности информации Чехии сообщила о выявлении группы российских хакеров, которые совершили кибератаки на МИД и Минобороны страны. «Кампания кибератак исходит из российской разведывательной службы ФСБ и [группировки] APT28/Sofacy (более известна под названием Fancy Bear. — «Газета.Ru»), которой приписывается связь с военной разведкой ГРУ», — указали в отчете ведомства Коуделки.

Ранее, в середине октября, власти Чехии поместили под стражу восемь россиян и вьетнамцев по обвинению в совершении несанкционированного доступа к компьютерным системам Министерства иностранных дел республики и отмывании денег, полученных преступным путем.