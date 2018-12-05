Очередной «шпион»: Словакия изгнала российского дипломата

Словакия выслала из страны российского дипломата, который подозревается в шпионаже, сообщил премьер-министр республики Петер Пеллегрини на брифинге, который транслировали братиславские сетевые каналы.

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«На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО», — отметил премьер. По его словам, российский дипломат покинул страну в течение 48 часов с момента объявления его персоной нон грата.

«С РФ у нас сложились стандартные отношения», — заявил он, добавив, что Словакия неукоснительно выполняет свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом.

Член комитета Госдумы Антон Морозов заявил РИА «Новости», что ответ России на высылку российского дипломата из-за подозрений в разведывательной деятельности будет зеркальным.

«Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать», — сказал Морозов.

При этом парламентарий уточнил, что Словакия не обязана предоставлять доказательства причастности российского дипломата к разведывательной деятельности. «Согласно Венской конвенции, они имеют право выслать дипломата, даже если его вина не доказана, а просто они подозревают его в деятельности, несовместимой со статусом дипломата», — объяснил он.

По словам первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, Россия не оставит этот инцидент без ответа.

«Россия ответит зеркально на действия Словакии, не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия», — заявил Джабаров.

В последнее время иностранные государства все чаще обвиняют российских граждан в шпионаже. Так, 2 декабря издание The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Министерство обороны Великобритании распространило секретное уведомление, в котором предупредило командования различных военных объектов страны о попытках российских журналистов проникнуть на территорию британской военной базы.

По информации ведомства, журналистов «Первого канала» заметили возле места дислокации 77-й армейской бригады. Это подразделение ответственно кибербезопасность, борьбу с террористической пропагандой в Сети, с психологическими операциями, а также следит за работой в социальных сетях и в даркнете.

Согласно публикации министерства, российские журналисты вели съемку военной базы из своего автомобиля. Это стало основанием для того, чтобы британские военные заподозрили их в «шпионской деятельности».

Впрочем, сам корреспондент «Первого канала» Тимур Сиразиев, которого окрестили российским шпионом, в разговоре с РИА «Новости» опроверг обвинения британского ведомства.

«Это вообще неправда, мы никуда не пытались проникнуть. Я пришел на КПП, представился, сказал, что мы хотим пообщаться. А до этого я написал сообщение в пресс-службу минобороны, но они не ответили», — объяснил журналист.

Он рассказал, что британский часовой отказался разговаривать с журналистами, но проверил у них документы.

Оператор Дмитрий Волков снимал происходящее, сидя на пассажирском кресле автомашины, при этом Сиразиев отметил, что съемка вовсе не была секретной.

Журналист уточнил, что информация о местоположении базы 77-й бригады есть в свободном доступе в англоязычной «Википедии». База находится в графстве Беркшир, ее «очень легко» найти, передает слова Сиразиева ФАН.

Еще одного «российского шпиона» обнаружили в ноябре в Австрии. В ведении разведывательной деятельности в пользу России Вена обвинила бывшего полковника ВС Австрии. Австрийский канцлер Себастьян Курц отметил, что офицер якобы занимался «шпионажем» на протяжении 20 лет. По мнению австрийских властей, он передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, военной авиации и артиллерийских системах. По версии Вены, за свои услуги офицер из Зальцбурга получил около €300 тыс.

В Службе армейской контрразведки Австрии предположили, что российская сторона успела уведомить агента о том, что его раскрыли.

Представители австрийской прокуратуры уточнили, что в случае подтверждения вины подозреваемого ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Данный факт неприятно удивил министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «В последнее время наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, а к мегафонной», — отметил министр. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в случае появления у какой-либо страны подозрении относительно действий другого государства всегда было принято напрямую запрашивать разъяснения у подозреваемых.

Лавров обсудил данный инцидент с главой европейских, интеграционных и иностранных дел Карин Кнайсль, сообщили на сайте российского ведомства.

Российский дипломат заявил о неприемлемости практики «выдвижения публичных бездоказательных обвинений» и обратил внимание своей коллеги на то, что любые подобные подозрения должны разрешаться в налаженном диалоге и на основе фактов.

Кнайсль, в свою очередь, уточнила, чем руководствовались в Вене, выдвигая такие обвинения. Она также выразила надежду, что данный инцидент не повлияет на дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия.