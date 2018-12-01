«Для безопасности»: Европарламент подумает о «Северном потоке — 2»

В Европарламенте внесли на рассмотрение резолюцию, которая предлагает приостановить действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией. Голосование по этой резолюции пройдет в марте следующего года.

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«Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок», — считают авторы резолюции.

При этом в документе Европарламент признает, что «Россия и ЕС останутся ключевыми партнерами в обозримом будущем»,

но строительство газопровода «Северный поток — 2» необходимо остановить, поскольку этот проект «повышает зависимость ЕС от российского газа и угрожает единому энергорынку ЕС».

В документе указаны все известные обвинения в адрес России. В частности, там приводится невыполнение минских соглашений, что «свидетельствует о недостатке у России доброй воли. В связи с этим консультации должны продолжаться в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина). В документе отметили, что выполнение Москвой минских соглашений стало бы предпосылкой к более тесному сотрудничеству с Россией. Напомним, что российская сторона заявляет, что не является ни стороной конфликта в Донбассе, ни стороной минских соглашений.

В документе также указали обвинения в российском вмешательстве в сирийский конфликт, проведение масштабных военных учений «Запад-2017», обвинения во вмешательстве в выборы в Европе, ограничениях основных свобод и обширных нарушениях прав человека в России, в том числе систематических нападениях на правозащитников и представителей гражданского общества.

Также там напомнили, что Москву обвиняют в дискриминации татарского меньшинства в «оккупированном Крыму» и преследовании оппозиционера Алексея Навального и многих других, кибератаках и убийствах «на европейской земле», совершенных российскими разведчиками с использованием химического оружия.

Россия, по мнению ЕС, также виновата в запугивании, аресте и тюремном заключении иностранных граждан, которое идет в нарушение международного права. В качестве примера в документе указали Олега Сенцова и многих других.

Припомнили также и обвинения в организации незаконных и нелегитимных выборов в Донбассе, нарушении соглашений о контроле над вооружениями, прямом и косвенном участии в вооруженных конфликтах, а также «незаконной аннексии Крыма и нарушении территориальной целостности Грузии».

В проекте отмечается, что многие из них являются «преднамеренным нарушением демократических принципов и фундаментальных ценностей».

СПС было заключено в 1998 году, напоминает ФАН. В 2007 году начались переговоры о новом соглашении, поскольку уже на тот момент экономические отношения России и Евросоюза «давно переросли этот документ», отмечал тогда постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Но переговоры по этому соглашению четыре раза приостанавливались по инициативе Евросоюза.

Первый раз это произошло в 2008 году в результате кризиса: Россия запретила поставки на свой рынок зараженного польского мяса. Затем, сразу после разблокирования в том же году, проведению переговоров помешала операция России по принуждению Грузии к миру в Южной Осетии. Спустя полгода, после разморозки, переговоры фактически приостановились до вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Последний раз ЕС приостановила их в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Таким образом, СПС от 1998 года действует уже 30 лет. Впрочем, несмотря на кризис, объем торговли России и ЕС после спада в 2014-2015 годах снова начал расти с 2016 года.

Кстати, помимо резолюции о приостановке СПС 1 декабря Европарламент также предложил Еврокомиссии рассмотреть возможность наращивания финансовой поддержки активистам гражданского общества, независимым СМИ, журналистам, которые проводят расследования, и неправительственным организациям в России.

Этот призыв сделан в то время, как в институтах ЕС и между странами сообщества ведутся интенсивные дискуссии о параметрах очередного семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы, в котором доходная часть бюджета существенно сократится, в частности в связи с выходом Великобритании.

Европарламент также призвал к всемерному расширению контактов, в частности через использование программы студенческих обменов ЕС «Эразмус мундус». Там отметили, что ЕС может предложить России самые широкие возможности «по студенческой мобильности» среди всех ее партнеров.

Вместе с тем в проекте доклада указано, что страны ЕС должны «быть готовы к введению новых санкций, в том числе персональных ограничений [на въезд в ЕС] в ответ на российские действия».

К тому же европарламентарии в очередной раз предложили «принять европейскую версию акта Магнитского».

Отмечается, что все резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению институтами и странами ЕС.