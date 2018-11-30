У Порошенко две новости для Путина

Отмена выборов президента Украины может быть выгодна только России, заявил украинский глава Петр Порошенко в интервью изданию Sky News. Журналист попросил политика рассказать, как он относится к словам российских властей о том, что провокация с тремя судами ВМСУ в Керченском проливе была намеренно проведена Киевом, чтобы отменить выборы главы Украины.

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В ответ Порошенко заявил, что у него есть «две плохие новости». «У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины», — сказал он, добавив, что «доверяет украинскому народу».

Кроме того, Порошенко отметил, что если на Украине из-за военного положения будут отменены выборы президента, это будет выгодно российским властям.

«Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин», — заявил Порошенко.

При этом он не пояснил, в чем именно состоит выгода для российской стороны и президента РФ в частности.

25 ноября три военных украинских корабля незаконно пересекли границу России в Керченском проливе и были задержаны ФСБ России. В отношении моряков было возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ.

На Украине заявили об агрессии российских правоохранителей к ВМСУ. Спустя несколько дней в 10 украинских регионах было введено военное положение из-за угрозы «полномасштабной войны» с Россией. По закону такой режим автоматически отменяет президентские и парламентские выборы.

Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее у берегов Крыма провокацией.

«Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — отметил он на форуме «Россия зовет!»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, обратил внимание на то, что еще год назад украинские аналитики предупреждали, что Порошенко может попытаться отменить президентские выборы в 2019 году.

В конце декабря текущего года на Украине должна была стартовать предвыборная кампания. Петр Порошенко пока официально не выдвигал свою кандидатуру.

Как показывают свежие соцопросы, он не сможет переизбраться на второй срок. Рейтинговые агентства и украинские СМИ пишут, что по состоянию на ноябрь лидером гонки стала Юлия Тимошенко — за нее готовы отдать голоса 12,7% от всех опрошенных. Второе место занимает Владимир Зеленский — 7,6%. Порошенко остается на третьем месте — его готовы поддержать 6,3% респондентов. При этом во втором туре выборов Порошенко проиграл бы всем своим конкурентам, если бы голосование за кандидатов прошло в ноябре. Данные представлены на основе социологического опроса КМИС, Центра Разумкова и группы «Рейтинг», который был проведен среди 10 тыс. респондентов в период с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Погрешность составила не более 1%.

Бывший депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров считает, что, говоря об «агрессии» России в отношении Украины, Порошенко пытается выиграть время перед заведомо неудачными для него выборами. Украинскому лидеру выгодна эскалация конфликта, причем в любой точке страны.

«Он нагнетает атмосферу, пытается перенести выборы. Он понимает, что он их не выиграет, и не знает, как выйти из этой ситуации.

Как минимум, ему нужно перенести эти выборы для того, чтобы дать самому себе возможность что-то придумать к тому случаю, что не получится ни пройти во второй тур, ни выиграть эти выборы. Единственный шанс перенести выборы, более или менее объективный, это обострение конфликта. Это может быть Азов, это может быть Донбасс, это может быть любая точка Украины, в принципе», — сказал Килинкаров в эфире НСН.

При этом, уверен экс-депутат Рады, Порошенко не ожидал, что его призыв ввести в стране военное положение будет встречен сопротивлением парламентариев.

«Он не ожидал, что получит в парламенте такое сопротивление, что будут внесены изменения в сам документ и по срокам, и по территории введения военного положения. Я видел его выражение лица, когда депутаты стали жестко требовать от него внесения этих изменений. Он готов был проголосовать хоть за 5 дней, потому что чувствовал, что это решение может вообще провалиться. Поэтому это все имитация, это все попытка желаемое выдавать за действительное», — резюмировал Килинкаров.