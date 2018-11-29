Война на носу: дадут ли Украине в долг

Отношения Международного валютного фонда и Украины не изменятся из-за введения в стране военного положения, заявил президент Украины Петр Порошенко. В своем фейсбуке он сообщил, что обсуждал этот вопрос по телефону с главой МВФ Кристин Лагард.

«Она подтвердила, что МВФ готов предоставить Украине соответствующую техническую поддержку в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования», — говорится в посте Порошенко.

Еще 26 ноября в организации подчеркнули, что у МВФ нет никаких формальных оснований для свертывания сотрудничества. Как сообщает ФАН, в МВФ сослались на заявление, сделанное в октябре 2014 года.

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Согласно тексту заявления, у фонда нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в таких условиях. «Мы уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности», — заявил тогда экс-представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

Вскоре после этого в киевском офисе МВФ на запрос издания «Украинские новости» не подтвердили эту информацию, заявив, что «не предоставляли комментариев по возможному введению военного положения в стране».

Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров выразил удивление намерению МВФ выделить Украине деньги, сообщает НСН.

«Все глубже и глубже Украина погружается в долги перед МВФ, за которые рано или поздно, как сказал вчера наш президент, Украине придется платить. Поскольку ничего не развивается, а все приходит в полный упадок, — начиная от промышленности, заканчивая сельским хозяйством, — непонятно, чем это закончится. Второй момент — странно, что когда страна вводит военное положение, ей дают деньги. Обычно МВФ избегает подобных случаев», — заявил российский сенатор.

Он добавил, что МВФ руководят США и другие страны Запада, и «случайностей тут нет», однако «напрямую связывать» инцидент в Керченском заливе и МВФ «он бы не стал».

29 ноября указ Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны был опубликован в правительственной газете и вступил в силу.

Согласно документу, военное положение вводится с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря. Отмечается, что закон может ограничивать ряд конституционных прав и свобод украинских граждан, а также накладывать на юридические лица ряд ограничений «в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения».

Этот указ — реакция Киев на инцидент в Керченском проливе. 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. В сети впоследствии была опубликована видеозапись, предположительно, из рубки «Дона», на которой показан момент столкновения с украинским кораблем. «Дон» врезался в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана вышел из строя главный двигатель корабля ВМС Украины, и была помята обшивка.

Некоторое время спустя, уже в Керченском заливе, к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Эти события произошли на фоне попыток Киева получить от МВФ новый денежный транш и в преддверии президентских выборов. МВФ выделяет Украине финпомощь с 2015 года. Властям в Киеве посулили $17 млрд — если они выполнят требования Фонда. Одно из ключевых условий — повышение потребительских цен на газ.

Напомним, что 19 октября правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября этого года цен на газ для населения на 23,5% до 8 550 гривен (около $300 или 20 тыс. рублей) за тысячу кубометров.

В тот же день МВФ выпустил заявление, в котором сообщил о согласовании новой программы для Украины. «Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR 2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году», — говорится в сообщении фонда.